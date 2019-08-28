Энергетика
Вести.ФинансЧистая прибыль «ЛУКойла» по МСФО в первом полугодии выросла на 19,6%
Выручка от продаж выросла на 35,4% и превысила 8 трлн руб. Капитальные затраты составили в прошлом году 451,5 млрд руб. (- 11,7%).
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Финмаркетвчера в 10:25
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В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
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Медведев назвал дату рассмотрения бюджета в правительстве
Проект будет подготовлен к отправке в Госдуму Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассмотрит проект бюджета страны на 2020-й и плановый период 2021 и 2022 годов 19 сентября, передает ТАСС.
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Пятый канал вчера в 23:14
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Жители Великобритании активно высказываются против приостановки работы национального парламента.
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Подозреваемые в изнасиловании 17-летней девушки полицейские арестованы
Анапский городской суд арестовал двух бывших полицейских по подозрению в принуждению 17-летней девушки к сексуальным действиям.
РБК вчера в 13:30
Здоровье
В Нижнем Тагиле отстранили от работы главврачей больниц, откуда увольнялись хирурги
Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, на время проверки отстранены от занимаемых должностей, сообщил в четверг ТАСС председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
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Дисциплинарная комиссия чемпионата Франции рассмотрела эпизод с удалением защитника «Монако» Жемерсона в матче 3-го тура против «Нима» (2:2). Игрок монегасков дисквалифицирован на три игры, в том числе одна условно.
Спорт-Экспресс вчера в 17:40
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Газета.Ru вчера в 20:49
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В Эфиопии ученые обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
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"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.
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Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.
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Какие трудности связаны с расчисткой частот для 5G в России
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Газета.Ru вчера в 02:56