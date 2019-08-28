Энергетика
РБКЧистая прибыль ЛУКОЙЛа за первое полугодие выросла на 19,6%
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 330,48 млрд руб. против 276,38 млрд руб. годом ранее, продемонстрировав рост на 19,6%. Об этом говорится в отчете компании за указанный период, опубликованном на ее сайте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:00, Вашингтон
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:30
Происшествия
СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
РБК 15:43
Политика
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Футбол
«Монако» не оставляет попыток приобрести Бакайоко
«Монако» продолжает переговоры о трансфере полузащитника «Челси» Темуе Бакайоко.
Спорт-Экспресс 13:40
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Общество
С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 10:40
Экономика
В Москве в августе возник дефицит авокадо
Проблемы с авокадо в августе бывают каждый год, но сейчас дефицит сопровождается ростом цен, сообщил владелец сети кафе Avocado Point Элина Осипова.
Интерфакс 14:07
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» Су-57
В Сети появилось видео исполнения истребителем Су-57 фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Взгляд.ру 01:29
Футбол
Уткин заявил, что «Зенит» предложил крупную сумму за трансфер Алексея Миранчука
Известный журналист и блогер Василий Уткин заявил, что санкт-петербургский «Зенит» предлагал московскому «Локомотиву» крупную сумму за переход футболиста Алексея Миранчука.
RT на русском 15:46
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Происшествия
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Теннис
Стивенс прокомментировала поражение от россиянки Калинской на US Open
Американская теннисистка Слоан Стивенс, побеждавшая на Открытом чемпионате США в 2017 году и получившая 11-й номер посева в 2019-м, прокомментировала выступление россиянки Анны Калинской, которая нанесла ей поражение в матче первого круга.
Чемпионат 04:58
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Гаджеты
Google переведет производство смартфонов из Китая во Вьетнам
Интернет-гигант Google начал готовить перевод производства смартфонов Pixel из Китая во Вьетнам, пишет японское деловое издание Nikkei Asian Review.
РБК 06:53
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Политика
Госдеп рассказал о мерах по защите выборов от влияния через соцсети
Американские власти принимают меры против вмешательства в выборы путём использования социальных сетей, заявил заместитель помощника госсекретаря США по кибер- и международной коммуникационной и информационной политике Роберт Стрейер.
RT на русском 15:47
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Политика
Россия обвинила США в «выкручивании рук» партнерам Москвы по ВТС
Представители США оказывают давление на традиционных и потенциальных партнеров России по военно-техническому сотрудничеству, такого не было даже в самые худшие времена, заявил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
Взгляд.ру 08:00
Политика
Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару
Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.
Известия 08:53
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Политика
Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль
Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.
Аргументы недели 00:57
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46