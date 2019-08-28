Энергетика

РБКРБКЧистая прибыль ЛУКОЙЛа за первое полугодие выросла на 19,6%

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 330,48 млрд руб. против 276,38 млрд руб. годом ранее, продемонстрировав рост на 19,6%. Об этом говорится в отчете компании за указанный период, опубликованном на ее сайте.
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