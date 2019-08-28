Энергетика
РБКЧистая прибыль ЛУКОЙЛа за первое полугодие выросла на 19,6%
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 330,48 млрд руб. против 276,38 млрд руб. годом ранее, продемонстрировав рост на 19,6%. Об этом говорится в отчете компании за указанный период, опубликованном на ее сайте.
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Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Газета.Ru 09:54
Футбол
«Динамо» находится в шаге от приобретения форварда «Палмейраса» Борхи
Bookmaker-ratings.ru 11:27
Происшествия
По делу об обрушении здания в Новосибирске задержаны три человека
Следователи задержали трёх человек в рамках уголовного дела об обрушении стены здания в Новосибирске.
RT на русском 10:27
Наука
Искусственный интеллект поможет отследить ночные миграции птиц
Отныне искусственный интеллект позволит орнитологам воспользоваться данными с метеорадаров и получить доступ к огромному массиву информации о миграции миллионов птиц в самые разные периоды.
Дни24 01:51
Происшествия
В Анапе полицейские изнасиловали 17-летнюю волейболистку
Полицейские уволены, на них заведены уголовные дела по ч. 2 ст.133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней).
ВК Пресс вчера в 06:40
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Здоровье
Прокуратура проверит больницы Нижнего Тагила после увольнения хирургов
Прокуратура проверит больницы Нижнего Тагила после увольнения хирургов.
Эхо Москвы 00:30
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Футбол
Агент Дембеле: «Нет никаких шансов, что Усман покинет „Барселону“»
Футбольный агент Мусса Сиссоко, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, опроверг информацию о том, что его клиент станет частью сделки по возвращению в каталонский клуб бразильского форварда «ПСЖ» Неймара.
Матч ТВ 09:36
Армия и оружие
Назван ожидаемый срок появления гиперзвуковой версии BrahMos
На полях Московского авиакосмического салона «МАКС-2019» озвучили возможные сроки появления гиперзвуковой версии крылатой ракеты «Брамос».
Военное обозрение 08:38
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском 03:20
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
РИА Новости 10:35
Технологии
РЖД протестировала беспилотный поезд «Ласточка» в Москве
РЖД провела тестовую поездку первого беспилотного поезда «Ласточка», сообщается в пресс-релизе на сайте госкомпании.
Ведомости 09:16
Общество
Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей
Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
ТАСС 07:51
Экономика
В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%
Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.
REGNUM 01:14
Общество
В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей
"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.
Интерфакс 08:34
Общество
Мэрия обжаловала решение суда по митингу оппозиции 31 августа
Российская газета вчера в 10:14
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
Путешествия
Украинские туристы продолжают массово посещать Крым
Национальная служба новостей 07:30
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий вчера в 11:48
Шоу-бизнес
Власти могут поручить Ольге Бузовой пропаганду безопасности на дорогах
Певицу Ольгу Бузову могут привлечь к пропаганде безопасности на дорогах.
BFM.ru 10:50
Армия и оружие
В Татарстане на автотрассу совершили посадку 14 военных самолётов
ИА DixiNews // Новости Казани 08:30
Политика
США ужесточили пошлины против Китая
Напомним, Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, после чего президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции до 15% вместо 10%, как планировалось раньше.
Взгляд.ру 10:30