Энергетика
Чистая прибыль ЛУКОЙЛА за девять месяцев выросла на 54,3%
Чистая прибыль ЛУКОЙЛА за девять месяцев выросла на 54,3%РБК08:10
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — сентябрь увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 54,3% и составила 460,1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
РБК08:10
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Чистая прибыль «Лукойла» выросла в III квартале почти вдвое — до 183,8 млрд рублей
Rambler News Service06:10
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Энергетика
Владимир Путин назвал справедливой цену $60 за баррель нефти
Президент России Владимир Путин полагает, что цена на нефть $60 за баррель является «сбалансированной и справедливой».
Обновлено в 20:02
Энергетика
МЭР прогнозирует рост добычи угля в России к 2036 году на 41,6%
Добыча угля в РФ к 2036 году может вырасти на 41,6% — до 602 миллионов тонн по сравнению с 2018 годом, говорится в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития РФ Минэкономразвития до 2036 года.
Обновлено в 19:40
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 0,8% до 450,5 млн баррелей
Запасы дистиллятов за неделю увеличились на 2,6 млн баррелей, или на 2,2%, составив 121,8 млн баррелей.
Обновлено в 12:18
Энергетика
«Газпром нефть» заплатит более 1 млрд рублей за участок в Карском море
«Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти», стала победителем аукциона на Южно-Обский участок в южной части акватории Обской губы Карского моря, сообщили RNS в Минприроды РФ.
Обновлено в 20:42
Энергетика
Торговая война скажется на сотрудничестве Sinopec с США
Торговые трения США и Китая скажутся на бизнесе китайской нефтехимической корпорации Sinopec, заявил журналистам заместитель генерального директора компании Ли Юн на полях российско-китайского энергетического бизнес-форума.
Обновлено в 20:11
Энергетика
Бразильская Petrobras продает 37 месторождений на $823 млн
Бразильская Petrobras продает доли в 37 месторождениях на общую сумму 823 миллиона долларов, сообщила компания.
Обновлено в 13:44
Энергетика
Иран в декабре возобновит банковские операции с Китаем и экспорт нефти
Иран возобновит банковские операции с Китаем и поставки нефти в страну в декабре, заявил председатель ирано-китайской торговой палаты Асадулла Асгаролади в интервью агентству Tasnim.
Обновлено в 10:23
Энергетика
Единственное газохранилище в Прибалтике терпит убытки
Благодаря Инчукалнскому газохранилищу в Латвии не наблюдалось повышения цен на газ весной 2018, в то время как по всей Европе цены возросли.
Обновлено в 12:38
Энергетика
Цены на бензин в Мурманской области не выросли
Цена АИ-92 выросла на 8 копеек и составляет 42,25 руб. за литр. АИ-95 за литр увеличился на 1 копейку - 46,40 руб.
Обновлено в 10:36
Энергетика
На 8,6% больше газа добыли на Сахалине в сравнении с прошлым годом
Газа добыто больше на 8,6 процента (26,4 миллиарда кубических метров), угля в полтора раза (9,3 миллиона тонн).
Обновлено в 20:10
Энергетика
«Газпром» планирует открыть четыре новых АГНКС в Татарстане
«Газпром» планирует расширить сеть из 19 автомобильных газонаполнительных станций (АГНКС) в Татарстане еще на четыре станции.
Обновлено в 20:42
Энергетика
По итогам 2018 года «Селигдар» планирует добыть 6 тонн золота
По итогам 2018 года ПАО "Селигдар" планирует добыть около 6 тонн золота, а долгосрочная стратегия компании предполагает выход на уровень добычи 10 тонн драгоценного металла ежегодно.
Обновлено в 06:54
Энергетика
Жители Кубани в ноябре получили квитанции за газ с увеличенным тарифом
В ноябре многие жители Краснодарского края обратили внимание, что в их почтовые ящики бросили квитанции за газ с новым тарифом.
Обновлено в 05:57
Энергетика
Депутат не верит, что цены на бензин замерзнут
Как подчеркнул в комментарии «Политике Сегодня» депутат, от рабочей группы, куда войдут чиновники, представители вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНКов), независимые сети АЗС и трейдеры, требуется не констатация проблем, но их решение.
Обновлено в 09:46
Энергетика
Продолжение «Турецкого потока» в Европе будет готово с опозданием минимум на год
Газопроводы, соединяющие "Турецкий поток" юго-востоком Европы, будут готовы не ранее января 2021 года, сообщили Interfax Natural Gas Daily источники, близкие к проектам.
Обновлено в 13:54