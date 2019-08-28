Экономика

ФинмаркетФинмаркетЧистая прибыль «Квадры» по МСФО снизилась в первом полугодии на 29%

Долгосрочные обязательства компании в первом полугодии увеличились в 1,5 раза, до 21 млрд 133,7 млн рублей на 30 июня, краткосрочные обязательства, напротив, снизились на 31,9%, до 21 млрд 467 млн рублей. "Квадра" - генерирующая компания, подконтрольная группе "Онэксим" Михаила Прохорова.
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«Роствертол» в 1-м полугодии снизил прибыль и выручку по МСФО

Финмаркет08:49

Чистая прибыль энергокомпании «Квадра» по МСФО в I полугодии упала на 29%

ПРАЙМвчера в 08:31
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