Чистая прибыль «КамАЗа» за 2018 год упала в 111 разТАСС 02:29

с чего всё началось

Чистая прибыль "КамАЗа" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2018 года составила 27,18 млн рублей, следует из материалов компании. Это в 111 раз меньше показателя за 2017 год, когда автопроизводитель получил прибыль в 3,02 млрд рублей.

Чистая прибыль «КамАЗа» за 2018 год упала в 111 раз

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Политика YouTube заблокировал канал Зеленского Сервис YouTube заблокировал канала кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинские новости".

Политика Брилева исключили из Общественного совета при Минобороны Телеведущего Сергея Брилева исключили из Общественного совета при Министерстве обороны России.

Экономика Reuters оценил вложения «Роснефти» в Венесуэлу в $9 млрд «Роснефть» вложила около $9 млрд в проекты в Венесуэле начиная с 2010 года, однако пока так и не достигла уровня безубыточности, подсчитал Reuters на основе годовых отчетов компании и внутренних документов в период с 2012 по 2015 год.

Происшествия Педофила‐опекуна задержали в Москве Следственный комитет РФ завел уголовное дело в отношении мужчины, дважды оформлявшего опеку над мальчиками, в отношении которых совершал акты сексуального насилия.

Происшествия В Ингушетии на дороге перевернулась самоходная гаубица В Ингушетии во время транспортировки военной техники перевернулась самоходная гаубица.

Армия и оружие Самолеты ВКС РФ пролетели над нейтральными водами Черного моря В министерстве пояснили, что военные летчики систематически выполняют полеты над нейтральными водами Черного и Каспийского морей, Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

Происшествия Чёрные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 отправили в Париж Авиакомпания Ethiopian Airlines отправила чёрные ящики пассажирского самолёта Boeing 737 MAX 8, потерпевшего крушение в Эфиопии 10 марта, для расшифровки в Париж.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии девочки-маугли Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что "девочка-маугли", найденная в захламленной квартире в Москве, выздоравливает.

Политика Трамп пригрозил ЕС пошлинами на «многие товары» Президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами на многие европейские товары, если ЕС не будет вести с Вашингтоном переговоры о торговле, передает агентство Reuters.

Экономика Путину предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах Возраст продажи крепкого алкоголя предлагается повысить до 21 года.

Политика Французский политик назвал единственную опасность в Крыму Президент Ассоциации Франко-российский диалог, экс-министр транспорта Франции, кандидат на выборы в Европарламент Тьерри Мариани пошутил, что единственная опасность в Крыму – палящее солнце летом.

Политика В Госдуме уверены, что диабет надо лечить похудением, а не инсулином Член комитета Госдумы охраны здоровья Николай Герасименко пояснил решение отклонить законопроект о поддержке больных сахарных диабетов комментирую тем, что россиянам больными диабетом необходима диета, а не увеличение принимаемых фармацевтических препаратов.

Политика МИД Швеции прокомментировал ситуацию вокруг российского дипломата МИД Швеции прокомментировал ситуацию вокруг одного из российских дипломатов, которого подозревают в шпионаже.

Экономика Госдума по поручению Володина разработает обращение к Медведеву Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин инициировал подготовку обращения к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Происшествия Пешеходный мост обрушился в Мумбаи По меньшей мере 23 человека получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения пешеходного моста в четверг в индийском городе Мумбаи.

Политика Грудинин получит мандат Жореса Алфёрова в Госдуме Президиум КПРФ принял решение передать мандат умершего депутата от фракции Жореса Алфёрова бывшему кандидату в президенты от партии Павлу Грудинину.