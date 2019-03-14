Чистая прибыль «КамАЗа» за 2018 год сократилась в 111 разНьюс-НН 03:50

с чего всё началось

Чистая прибыль ПАО «КамАЗ» за 2018 год составила 27,18 млн рублей, что меньше в 111 раз, чем в 2017 году. Тогда автопроизводитель заработал 3,02 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

Чистая прибыль «КамАЗа» за 2018 год сократилась в 111 раз

Политика Глава Сбербанка Герман Греф назвал главную проблему России Глава крупнейшего российского банка — Сбербанка — Герман Греф назвал главную проблему России.

Политика КПРФ решила передать место Алферова в Госдуме Грудинину Президиум ЦК КПРФ на заседании 14 марта принял решение передать депутатский мандат Жореса Алферова в Госдуме директору совхоза имени Ленина и экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину.

Общество Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи.

Политика Опрос показал отношение крымчан к присоединению полуострова к России Как отмечается на сайте ВЦИОМа, три четверти (72%) участников опроса заявили, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семьи.

Экономика Reuters оценил вложения «Роснефти» в Венесуэлу в $9 млрд «Роснефть» вложила около $9 млрд в проекты в Венесуэле начиная с 2010 года, однако пока так и не достигла уровня безубыточности, подсчитал Reuters на основе годовых отчетов компании и внутренних документов в период с 2012 по 2015 год.

Происшествия Планировавшие теракт сторонники ИГ ликвидированы в Ставропольском крае В Ставропольском крае нейтрализованы двое бандитов, планировавших теракт. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Кино «Гурвинек» вернется в прокат 16 марта Российско-чешский мультфильм «Гурвинек», которому большинство кинотеатров России устроили бойкот, вернется в прокат 16 марта.

Политика Глава Липецка досрочно подал в отставку «Сергей Иванов обратился в городской совет депутатов с заявлением о досрочном сложении полномочий с 30 марта 2019 года», — говорится в сообщении.

Политика Россия запретила полеты Boeing 737 Max Россия присоединилась к ним только 14 марта. О закрытии воздушного пространства объявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Политика СПЧ попросил Путина отклонить законы о фейках и оскорблении властей Президентский Совет по правам человека (СПЧ) попросил главу государства Владимира Путина отклонить и направить на доработку законы о наказании за фейковые новости и оскорбления властей и государственных символов в интернете.

Политика Телеведущего Брилева исключили из общественного совета при Минобороны Телеведущего Сергея Брилева исключили из общественного совета при Минобороны.

Экономика Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась ЦБ решил санировать АТБ в апреле прошлого года. На тот момент банк занимал 60-е место по величине активов среди российских банков.

Политика Путин на закрытой встрече обсудил вопрос о защите прав бизнесменов Банкир Андрей Костин рассказал, что на встрече главы государства с бизнесменами был поднят вопрос о судебных исках, с которым сталкиваются бизнесмены и о защите прав предпринимателей.

Технологии Хакеры атаковали «Яндекс» из-за уязвимости в реестре Роскомнадзора Несколько дней назад компания Яндекс и другие российские интернет-холдинги подверглись мощной DNS-атаке (подмена записи в Domain Name System, системе доменных имен), сообщает РБК со ссылкой на источник в одной из отраслевых ассоциаций.

Происшествия «Обливший» зеленкой «Родину-мать» в фотошопе оппозиционер заплатит В марте 2017 года, за несколько дней до публикации фото «облитой» зеленкой «Родины-матери», неизвестные забросали Навального шариками с зеленкой в Барнауле, куда он приехал, чтобы открыть свой избирательный штаб.

Армия и оружие США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу США перебросили в Европу три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые могут нести ядерное оружие.

Политика Россиян станет больше за счет мигрантов Речь идет о привлечении на российскую территорию 5-10 млн человек из Украины, Молдавии, Казахстана и Узбекистана.

Политика Глава Украинского института нацпамяти ответил на обвинения СК Ранее СК возбудил дело против главы Украинского института нацпамяти "по факту реабилитации нацизма".

Политика Арам Габрелянов прокомментировал мем «МБХ медиа» с Путиным и Симоньян Сотрудники «МБХ медиа» сделали главными действующими лицами мема Путина и Симоньян, а фото тайского борца с режимом заменили снимком Ходорковского в тюремной робе.

Происшествия В Киеве убили сотрудника администрации президента Украины Рядового сотрудника администрации президента Украины обнаружили убитым в Киеве, сообщили агентству УНН в правоохранительных органах.

Политика Посол ответил на вопрос о вступлении Белоруссии в состав России Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич ответил на вопрос о вступлении Белоруссии в состав России, передает РИА "Новости".

Происшествия Мать-одиночка с ребенком погибли в пожаре из-за обледенелых дорог В поселке Богослово Владимирской области машины МЧС забуксовали на обледеневших дорогах, в итоге пожарные не успели спасти из огня мать и ребенка.

Происшествия Аэродромная машина врезалась в самолет на Ямале Проводившая противообледенительную обработку машина врезалась в самолет Airbus A320 в аэропорту города Ноябрьск на Ямале.