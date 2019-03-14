Чистая прибыль КамАЗа по РСБУ резко снизилась в 2018 годуКоммерсантъ 03:19

Чистая прибыль КамАЗа по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018 год составила 27 млн руб. Годом ранее автопроизводитель получил прибыль более 3 млрд руб. Согласно опубликованным на сайте компании данным, выручка КамАЗа по итогам прошлого года составила 151,1 млрд руб. (+ 4 % к 2017 году).

Чистая прибыль КамАЗа по РСБУ резко снизилась в 2018 году

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