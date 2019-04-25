Чистая прибыль «КамАЗа» по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 разаТАСС 04:37

Чистая прибыль "КамАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 2,2 раза, до 1,59 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

Чистая прибыль «КамАЗа» по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 раза

Политика Указом о паспортах для жителей Донбасса Москва послала четкий сигнал Зеленскому Решение президента Владимира Путина упростить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса стало своеобразным сигналом для нового руководства Украины, считает политолог Андрей Иванов.

Здоровье В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.

Происшествия Екатеринбурженке грозит 20 лет за упаковку антидепрессантов из Польши Как сообщает Znak.com, таможня аэропорта «Кольцова» в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков против 24-летней девушки, которой несколько лет назад диагностировали шизотипическое расстройство.

Музыка Соседов возмущен предложением почтить память Началовой На пресс-конференции по вопросам мероприятия к директору обратились с предложение почтить память певицы в 2019 году.

Политика Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.

Происшествия Четыре тысячи человек эвакуировали из Арбитражного суда Москвы Около четырех тысяч человек пришлось эвакуировать в четверг из Арбитражного суда Москвы после анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Авто Toyota выпустит спецсерию Mark X, а потом снимет седан с производства Японский автопроизводитель Toyota принял решение о снятии с производства седана Mark X. Произойдет это уже в конце текущего года.

Здоровье Минздрав назвал количество россиян с сердечной недостаточностью Главный специалист Минздрава России по хирургии Амиран Ревишвили заявил, что в России около восьми миллионов человек страдают сердечной недостаточностью.

Общество Суд отказал Никите Белых в отсрочке выплаты 48 млн рублей штрафа Пресненский суд Москвы отказал бывшему губернатору Кировской области Никиту Белых в отсрочке выплаты штрафа в размере 48 млн руб. "Заявление защиты Белых об отсрочке выплаты штрафа оставить без удовлетворения", — приводит ТАСС решение суда.

Спорт Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).

Происшествия Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что 24 апреля 55-летняя уроженка Липецка, которая прилетела из Бангкока вместе с дочкой и внучкой, потеряла сознание на телетрапе по пути в аэропорт.

Армия и оружие Опубликована военная доктрина Зеленского Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский намерен сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО.

Музыка После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.

Политика Украина считает агрессией решение России по гражданству для ДНР и ЛНР Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что подписание президентом России Владимиром Путиным указа, который упрощает получение гражданства для жителей Донбасса, является очередным актом агрессии по отношению к Украине.

Политика ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.

Шоу-бизнес Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд на саму себя Вдова Дмитрия Марьянова подала в суд на саму себя Махинации женщины возмутили родственников.

Наука Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.

Игры Blizzard добавила редактор игровых режимов в Overwatch Разработчики шутера Overwatch добавили в игру редактор игровых режимов.

Энергетика Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе» Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба», передает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Культура В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала» Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".

Происшествия У продавцов черной икры изъяли более 50 миллионов рублей При обысках были найдены 48 миллионов рублей, 40 тысяч долларов и 30 тысяч евро — полицейские считают, что эти средства были получены при реализации запрещенного продукта, который, по версии следствия, реализовывался по цене от 35 до 45 тысяч рублей.