Чистая прибыль «КамАЗа» по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 разаТАСС 04:37

Чистая прибыль "КамАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 2,2 раза, до 1,59 млрд рублей. Это следует из материалов компании.

Чистая прибыль «КамАЗа» по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 раза

Политика Захарова высмеяла планы Зеленского по развитию госязыка на Украине «Буйволу никто ничего не запрещал и даже не наказывал, он делал всё сам, но от боли», — заключила, проведя свою аналогию с будущими реформаторскими планами Зеленского, официальный представитель МИД РФ.

Шоу-бизнес Продюсер МакSим рассказала о «непростом» состоянии певицы после ДТП Продюсер певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала Пятому каналу о состоянии своей подопечной после ДТП, в которое она попала некоторое время назад в Европе.

Происшествия Суд в Японии отпустил Карлоса Гона под залог Суд в Японии решил отпустить экс-главу автоконцерна Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 миллионов иен – это примерно 4,5 миллиона долларов, сообщает агентство «Киодо».

Политика Сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе России перенесены На цифровое вещание уже перешли 40 млн россиян, а сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе перенесены на октябрь, заявил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.

Наука Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.

Футбол «Реал» предложил Азару астрономическую зарплату "Реал" предложил Азару зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю, что сделает Азара самым высокооплачиваемым игроком мира.

Происшествия Cуд отправил на принудительное лечение участника акции против пенсионной реформы в Москве Тверской районный суд Москвы постановил направить на принудительное лечение в стационар Виктора Федосеева, которого обвиняли в нападении на полицейского на акции против пенсионной реформы 9 сентября.

Происшествия У продавцов черной икры изъяли более 50 миллионов рублей При обысках были найдены 48 миллионов рублей, 40 тысяч долларов и 30 тысяч евро — полицейские считают, что эти средства были получены при реализации запрещенного продукта, который, по версии следствия, реализовывался по цене от 35 до 45 тысяч рублей.

Политика На Украине возмутились комментарием Путина о выдаче паспортов на Донбассе Украинские СМИ перешли грани этики, цитируя пояснения президента РФ об упрощенном режиме выдачи паспортов жителям Донбасса.

Экономика Квартальная прибыль Facebook упала на 51% Чистая прибыль американской Facebook Inc, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, по итогам I квартала 2019 года снизилась на 51% в годовом сопоставлении до $2,43 млрд.

Политика Литва призвала ужесточить санкции против России Литва призывает международную общественность строго осудить эти действия России, которые не могут быть оправданы, призывает не признавать незаконно выданных документов Российской Федерации и последовательно ужесточать санкции в отношении России за продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности, — цитирует «Интерфакс» заявление литовского МИДа.

Общество Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Авто Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9% В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.

Общество Аналитики назвали самые популярные эмодзи у россиян Самым популярным эмодзи весной этого года стал оранжево-желтый огонек (🔥). Его использовали почти 3 млн раз.

Игры Blizzard добавила редактор игровых режимов в Overwatch Разработчики шутера Overwatch добавили в игру редактор игровых режимов.

Политика Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.

Политика Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.

Политика Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики Порошенко Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, заявил, что это полный провал политики президента Петра Порошенко, новые власти не могут этого не понимать.

Происшествия В Забайкалье скончался пострадавший при степном пожаре мужчина В Забайкальском крае умер местный житель, пострадавший в результате природных пожаров, которые обрушились на регион.

Экономика Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45% Сегмент «Медиасервисы» (входит «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Телепрограмма» и «Кинопоиск») показал рост на 74% в сравнении с первым кварталом 2018 года, а выручка «Других направлений и экспериментов» («Яндекс.Дзен», «Яндекс.Облако», «Яндекс.Драйв», геоинформационные сервисы и «Яндекс.Образование») выросла на 218%.

Шоу-бизнес Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.

Политика Джо Байден решил вступить в президентскую гонку Бывший вице-президент США может объявить о своих намерениях 25 апреля Бывший вице-президент США Джо Байден готов присоединиться к быстро растущей группе демократов, уже заявивших о своем желании побороться за президентский пост в 2020 году.

Экономика Медведев поручил проработать вопрос о рабочем времени женщин на селе Министерства, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей должны до 29 мая представить в правительство предложения о регулировании продолжительности рабочей недели для женщин на селе, сообщается на сайте кабмина.

Политика Путин: Киев пытается «нагнуть» Донбасс Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти постоянно пытаются подчинить юго-восток страны своей воле, используя силовые методы.