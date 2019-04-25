Авто
Чистая прибыль «КамАЗа» по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 разаТАСС 04:37
Чистая прибыль "КамАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 2,2 раза, до 1,59 млрд рублей. Это следует из материалов компании.
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Политика
Захарова высмеяла планы Зеленского по развитию госязыка на Украине
«Буйволу никто ничего не запрещал и даже не наказывал, он делал всё сам, но от боли», — заключила, проведя свою аналогию с будущими реформаторскими планами Зеленского, официальный представитель МИД РФ.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим рассказала о «непростом» состоянии певицы после ДТП
Продюсер певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала Пятому каналу о состоянии своей подопечной после ДТП, в которое она попала некоторое время назад в Европе.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Суд в Японии отпустил Карлоса Гона под залог
Суд в Японии решил отпустить экс-главу автоконцерна Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 миллионов иен – это примерно 4,5 миллиона долларов, сообщает агентство «Киодо».
Обновлено в 00:46
Политика
Сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе России перенесены
На цифровое вещание уже перешли 40 млн россиян, а сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе перенесены на октябрь, заявил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.
Обновлено в 07:28
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Футбол
«Реал» предложил Азару астрономическую зарплату
"Реал" предложил Азару зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю, что сделает Азара самым высокооплачиваемым игроком мира.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Cуд отправил на принудительное лечение участника акции против пенсионной реформы в Москве
Тверской районный суд Москвы постановил направить на принудительное лечение в стационар Виктора Федосеева, которого обвиняли в нападении на полицейского на акции против пенсионной реформы 9 сентября.
Обновлено в 06:59
Происшествия
У продавцов черной икры изъяли более 50 миллионов рублей
При обысках были найдены 48 миллионов рублей, 40 тысяч долларов и 30 тысяч евро — полицейские считают, что эти средства были получены при реализации запрещенного продукта, который, по версии следствия, реализовывался по цене от 35 до 45 тысяч рублей.
Обновлено в 06:36
Политика
На Украине возмутились комментарием Путина о выдаче паспортов на Донбассе
Украинские СМИ перешли грани этики, цитируя пояснения президента РФ об упрощенном режиме выдачи паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 08:00
Экономика
Квартальная прибыль Facebook упала на 51%
Чистая прибыль американской Facebook Inc, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, по итогам I квартала 2019 года снизилась на 51% в годовом сопоставлении до $2,43 млрд.
Обновлено в 03:15
Политика
Литва призвала ужесточить санкции против России
Литва призывает международную общественность строго осудить эти действия России, которые не могут быть оправданы, призывает не признавать незаконно выданных документов Российской Федерации и последовательно ужесточать санкции в отношении России за продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности, — цитирует «Интерфакс» заявление литовского МИДа.
Обновлено в 07:34
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Путин на приеме в честь Ким Чен Ына предложил тост за дружбу
Обновлено в 04:25
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины
Как подчеркнул Разумков, этого «никогда не произойдёт при президенте Зеленском».
Обновлено в 01:32
Общество
Аналитики назвали самые популярные эмодзи у россиян
Самым популярным эмодзи весной этого года стал оранжево-желтый огонек (🔥). Его использовали почти 3 млн раз.
Обновлено в 00:00
Игры
Blizzard добавила редактор игровых режимов в Overwatch
Разработчики шутера Overwatch добавили в игру редактор игровых режимов.
Обновлено в 05:09
Политика
Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:19
Политика
Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
Обновлено в 06:57
Политика
Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики Порошенко
Президент РФ Владимир Путин, комментируя итоги выборов на Украине, заявил, что это полный провал политики президента Петра Порошенко, новые власти не могут этого не понимать.
Обновлено в 06:13
Космос
НЛО вытворял пируэты в небе над Астраханью
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Забайкалье скончался пострадавший при степном пожаре мужчина
В Забайкальском крае умер местный житель, пострадавший в результате природных пожаров, которые обрушились на регион.
Обновлено в 06:26
Экономика
Выручка «Яндекса» выросла в первом квартале на 45%
Сегмент «Медиасервисы» (входит «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Телепрограмма» и «Кинопоиск») показал рост на 74% в сравнении с первым кварталом 2018 года, а выручка «Других направлений и экспериментов» («Яндекс.Дзен», «Яндекс.Облако», «Яндекс.Драйв», геоинформационные сервисы и «Яндекс.Образование») выросла на 218%.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России
Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
Обновлено в 01:56
Политика
Джо Байден решил вступить в президентскую гонку
Бывший вице-президент США может объявить о своих намерениях 25 апреля Бывший вице-президент США Джо Байден готов присоединиться к быстро растущей группе демократов, уже заявивших о своем желании побороться за президентский пост в 2020 году.
Обновлено вчера в 05:42
Экономика
Медведев поручил проработать вопрос о рабочем времени женщин на селе
Министерства, Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей должны до 29 мая представить в правительство предложения о регулировании продолжительности рабочей недели для женщин на селе, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:34
Политика
Путин: Киев пытается «нагнуть» Донбасс
Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти постоянно пытаются подчинить юго-восток страны своей воле, используя силовые методы.
Обновлено в 06:55
Музыка
Группа «Любэ» выпустила клип на песню про Крымский мост
Российская музыкальная группа «Любэ» выпустила песню «По мосту» и видеоклип к ней, посвященные Крымскому мосту.
Обновлено в 04:36