Экономика
Чистая прибыль «КамАЗа» по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 разаТАСС 04:37
Чистая прибыль "КамАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 2,2 раза, до 1,59 млрд рублей. Это следует из материалов компании.
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Политика
Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР
Комментируя свое решение, глава государства обратил внимание на то, что нельзя мириться с ситуацией, в которой оказались жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены.
Обновлено вчера в 11:40
Армия и оружие
По натовским стандартам. СМИ опубликовали «военную доктрину» Зеленского
Иван Апаршин, советник избранного президента по вопросам безопасности и обороны, передал журналистам документ о «военной доктрине» Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Электростали нашли тело младенца
"Вечером 24 апреля в правоохранительные органы города Электросталь поступило сообщение о том, что около одного из гипермаркетов обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:12
Политика
Валерий Радаев меняет структуру правительства Саратовской области
Губернатор Валерий Радаев собрал журналистов, чтобы анонсировать изменения в структуре исполнительной власти региона.
Обновлено в 05:07
Транспорт
ГИБДД готовит новые сюрпризы для будущих водителей
ГИБДД готовит новые сюрпризы для будущих водителей ГИБДД обнародовала новые идеи в рамках реформы подготовки водителей.
Обновлено вчера в 18:15
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 05:12
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое
При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Путин и Ким Чен Ын назвали переговоры обстоятельными
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели во Владивостоке первую личную встречу.
Обновлено в 05:02
Общество
Специалисты «Росконтроля» назвали лучший кагор
Обновлено в 03:03
Энергетика
НОВАТЭК договорился о продаже 10% «Арктик СПГ 2» китайской CNODC
В соответствии с обязывающим соглашением, которое НОВАТЭК и CNODC подписали в ходе Международного форума «Один пояс, один путь», китайская компания получит в проекте 10%.
Обновлено в 05:19
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
В британском парламенте заявили об угрозе ядерной войны
Британские парламентарии предупредили об угрозе ядерной войны.
Обновлено вчера в 13:06
Авто
Новое поколение кроссовера Toyota Rush выйдет на крупнейший рынок
Продажи новой генерации популярного Toyota Rush стартовали в 2017 году, однако и на сегодняшний день автомобиль пользуется ажиотажным спросом в странах Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково
В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.
Обновлено в 03:53
Политика
Руководство чешского радио отказалось извиняться за статью о Зеленском
Руководство радио Плюс из Чехии ответило посольству Украины, что не видит ничего предосудительного в статье своего редактора Яна Фингерланда под названием "Еврей во главе украинских фашистов".
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Верховная рада приняла закон об украинском языке
Депутаты Верховной рады в четверг почти единогласно приняли законопроект о тотальном внедрении украинского языка во все сферы жизни.
Обновлено в 04:31
Футбол
Рой Кин: «Топовые игроки не захотят переходить в „Манчестер Юнайтед“»
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выразил сомнение, что клуб в ближайшее трансферное окно сможет укрепиться игроками мирового уровня.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $75 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ненадолго превысила $75 за баррель.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Марий Эл задержанный выпал на ходу из полицейского автомобиля
В МВД начали проверку после инцидента в городе Волжске, во время которого задержанный на ходу выпал из полицейского автомобиля, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства по Марий Эл.
Обновлено в 04:49
Политика
Путин поручит подготовить указ о введении ЧС в Забайкалье
Российский лидер Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий природных пожаров в Забайкальском крае заявил, что поручит подготовить указ о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Новой избранницей Джонни Деппа оказалась юная петербурженка
По данным издания, девушка уже несколько месяцев живет в особняке актера и в ближайшее время Джонни Депп намерен приехать в Россию, чтобы познакомиться с родителями Полины.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Силовики в Ингушетии пришли с обысками к братьям Погоровым
Обыски ведутся в домах сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова и двух его братьев, сообщил источник "Кавказского узла".
Обновлено в 03:00
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Музыка
После ухода из Black Star Егор Крид сохранит свой псевдоним
В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено в 04:56
Технологии
«Яндекс.Такси» представило систему контроля усталости водителя
«Яндекс.Такси» проводит тестовые испытания устройства, которое при помощи нейросети сможет выявить признаки усталости у водителей машин.
Обновлено вчера в 10:45