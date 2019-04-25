Экономика

Чистая прибыль «КамАЗа» по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 разаТАСС 04:37

Чистая прибыль "КамАЗа" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год сократилась по сравнению с показателем предыдущего года в 2,2 раза, до 1,59 млрд рублей. Это следует из материалов компании.
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Чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ за 2018 год упала более чем в два раза

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Чистая прибыль КамАЗа по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 раза

Коммерсантъ03:27

Чистая прибыль «КамАЗа» по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 раза

ТАСС04:37

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Finam.Ru02:58
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