Экономика
Чистая прибыль КамАЗа по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 разаКоммерсантъ 03:27
Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета составила 27 млн руб. Годом ранее автопроизводитель отчитался о прибыли в размере более 3 млрд руб. В конце 2018 года сообщалось, что КамАЗ планирует сократить реализацию автомобилей в 2019 году на 9,5%, до 39 тыс. машин, в основном за счет снижения продаж на внутреннем рынке.
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