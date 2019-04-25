Чистая прибыль КамАЗа по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 разаКоммерсантъ 03:27

Чистая прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета составила 27 млн руб. Годом ранее автопроизводитель отчитался о прибыли в размере более 3 млрд руб. В конце 2018 года сообщалось, что КамАЗ планирует сократить реализацию автомобилей в 2019 году на 9,5%, до 39 тыс. машин, в основном за счет снижения продаж на внутреннем рынке.

Чистая прибыль КамАЗа по МСФО за 2018 год сократилась в 2,2 раза

Политика На Украине приняли закон об исключительности украинского языка Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.

Происшествия В гостинице «Северная корона» в Петербурге произошло обрушение О пострадавших пока не сообщается В районе Карповки в гостинице "Северная корона" произошло обрушение.

Политика В России продлили срок перехода на цифровое телевидение Как сообщало ИА REGNUM, поэтапный перевод российского телевидения на цифровое вещание стартовал в России с января 2019 года.

Политика Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками Во время торжественного приёма лидер Северной Кореи преподнёс президенту России меч. В ответ Путин вручил Ким Чен Ыну подстаканники и шашку.

Политика Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.

Политика Зеленский задумал назначить активиста на пост генпрокурора Украины Советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк рассказал, что на его пост планируют назначить одного из общественников, занимавшихся борьбой с коррупцией.

Политика Литва призвала не признавать выданные для Донбасса российские паспорта Литва призывает международное сообщество осудить решение России упростить порядок выдачи российских паспортов жителям Донбасса и выступает за непризнание документов.

Спорт Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.

Происшествия Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, переведена из реанимации в обычную палату, врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Экономика Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.

Политика Украинский суд отказался отменять постановление Рады об автокефалии Верховный суд Украины отказался отменить решение Рады, которым парламент поддержал обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Здоровье В ВОЗ предупредили об угрозе гаджетов для детей до 5 лет Специалисты ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) провели научное исследование, по итогам которого заявили об угрозе гаджетов для детей в возрасте до 5 лет.

Происшествия Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Шоу-бизнес Елена Яковлева призналась, что сделала пластическую операцию Актриса Елена Яковлева рассказала, что боится старости и периодически делает «уколы красоты», а также сделала пластическую операцию по изменению формы век и разреза глаз.

Политика Козак назвал сроки поступления качественной нефти в Белоруссию Нефть в трубопроводе «Дружба» на входе в Белоруссию будет чистой уже 29 апреля, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Политика Путин распорядился выплатить ветеранам по 10 тысяч ко Дню Победы Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны.

Экономика Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.

Происшествия СК проведет проверку после гибели 16-летней девушки в метро Москвы Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели 16-летней девушки в московском метро. Об этот рассказали в ГСУ СК РФ по столице.

Общество Узбекистан начал борьбу с георгиевскими лентами Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов раскритиковал использование георгиевских лент на праздновании Дня Победы и поручил предотвратить их распространение.