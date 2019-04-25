Экономика
Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ в I квартале выросла в 2,6 разаРИА Новости 09:53
Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в январе-марте 2019 года выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,305 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Свердловские ученые разработали уникальную диагностическую систему для ГРЭС
Sibnovosti.ruвчера в 22:30
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Происшествия
Мамаев рассказал о причине конфликта с Соловчуком
Обновлено в 10:52
Экономика
Российские мегаполисы предложили объединить
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил создать в России четыре метрополии.
Обновлено в 03:46
Гаджеты
LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее
Компания LG Electronics намерена приостановить производство смартфонов в Южной Корее, о чём сообщают сетевые источники, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц.
Обновлено в 01:02
Кино
Информация об актёрах новой части бондианы появилась в Сети
Обновлено в 09:41
Происшествия
Задержан мужчина, убивший подростка на улице в Новокузнецке
Сотрудники СКР и МВД смогли менее чем за сутки установить подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в городе Новокузнецке.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 10:40
Политика
Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
Обновлено в 07:23
Политика
Зеленский пообещал проверить закон о языке
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Политика
Госдеп обвинил Путина в провокации в Донбассе
В Госдепартаменте США осудили указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения жителями Донбасса российского гражданства.
Обновлено вчера в 23:26
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии
В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.
Обновлено в 09:41
Политика
ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии
США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.
Обновлено в 06:09
Кино
Вышел дублированный трейлер боевика «Люди в черном»
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Бритни Спирс из-за стресса худеет на глазах
Как известно, болезнь отца Бритни Спирс переживала очень тяжело.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
МВД России пресекло деятельность нелегальных продавцов черной икры
Полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность ОПГ, которая незаконно добыла 120 кг черной икры.
Обновлено в 07:51
Наука
Теорию Шелдона из «Теории большого взрыва» доказали математики
В 73 эпизоде шоу «Теория большого взрыва» физик-теоретик Шелдон Купер заявил, что самое прекрасное число в мире — 73.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
Обновлено в 07:07
Политика
Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций
Ранее в Германии санкции США против европейских компаний за связи с Россией назвали нарушением международного права.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Галкин предложил сменить ведущих на «Первом канале»
Шоумен Максим Галкин заявил о планах сменить ведущих «Первого канала» Дмитрия Нагиева, Ларису Гузееву, Елену Малышеву и Леонида Якубовича.
Обновлено в 08:50
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Футбол
«Челси» удивился непопаданию Азара в команду года АПЛ
«Челси» на своем официальном сайте выразил удивление непопаданию полузащитника команды Эдена Азара в состав команды года по версии Профессиональной футбольной ассоциации (ПФА).
Обновлено в 08:33
Культура
Фильм о Есенине снимут к 125-летию со дня рождения поэта
Министерство культуры РФ предложит ВГТРК подготовить телевизионную документальную драму о Сергее Есенине к 125-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться в 2020 году.
Обновлено в 10:04
Политика
КС Украины опроверг сообщения о возможном срыве инаугурации Зеленского
Конституционный суд Украины опроверг информацию о подготовке отставки главы инстанции Святослава Шевчука, которая могла бы повлечь срыв инаугурации победителя президентских выборов Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке
В разговоре с корреспондентом издания актер и исполнитель признался, что его близкие убедительно просили его не жениться на Херд или, по крайней мере, подписать брачный контракт.
Обновлено в 09:31
Здоровье
Медведев поручил премировать врачей за диагностирование рака
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству до декабря разработать систему премирования врачей при диагностировании онкологических заболеваний в ходе диспансеризации.
Обновлено в 09:17