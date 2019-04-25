Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ в I квартале выросла в 2,6 разаРИА Новости 09:53

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в январе-марте 2019 года выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,305 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ в I квартале выросла в 2,6 раза

Экономика Российские мегаполисы предложили объединить Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил создать в России четыре метрополии.

Гаджеты LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее Компания LG Electronics намерена приостановить производство смартфонов в Южной Корее, о чём сообщают сетевые источники, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц.

Происшествия Задержан мужчина, убивший подростка на улице в Новокузнецке Сотрудники СКР и МВД смогли менее чем за сутки установить подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в городе Новокузнецке.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Политика Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.

Политика Зеленский пообещал проверить закон о языке Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.

Происшествия Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Политика Госдеп обвинил Путина в провокации в Донбассе В Госдепартаменте США осудили указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения жителями Донбасса российского гражданства.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Политика Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.

Политика ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.

Происшествия МВД России пресекло деятельность нелегальных продавцов черной икры Полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность ОПГ, которая незаконно добыла 120 кг черной икры.

Наука Теорию Шелдона из «Теории большого взрыва» доказали математики В 73 эпизоде шоу «Теория большого взрыва» физик-теоретик Шелдон Купер заявил, что самое прекрасное число в мире — 73.

Армия и оружие «Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.

Политика Немецкий посол заступилась за Россию в вопросе санкций Ранее в Германии санкции США против европейских компаний за связи с Россией назвали нарушением международного права.

Шоу-бизнес Галкин предложил сменить ведущих на «Первом канале» Шоумен Максим Галкин заявил о планах сменить ведущих «Первого канала» Дмитрия Нагиева, Ларису Гузееву, Елену Малышеву и Леонида Якубовича.

Авто Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9% В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.

Наука Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.

Футбол «Челси» удивился непопаданию Азара в команду года АПЛ «Челси» на своем официальном сайте выразил удивление непопаданию полузащитника команды Эдена Азара в состав команды года по версии Профессиональной футбольной ассоциации (ПФА).

Культура Фильм о Есенине снимут к 125-летию со дня рождения поэта Министерство культуры РФ предложит ВГТРК подготовить телевизионную документальную драму о Сергее Есенине к 125-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться в 2020 году.

Политика КС Украины опроверг сообщения о возможном срыве инаугурации Зеленского Конституционный суд Украины опроверг информацию о подготовке отставки главы инстанции Святослава Шевчука, которая могла бы повлечь срыв инаугурации победителя президентских выборов Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке В разговоре с корреспондентом издания актер и исполнитель признался, что его близкие убедительно просили его не жениться на Херд или, по крайней мере, подписать брачный контракт.