Экономика

Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ в I квартале выросла в 2,6 разаРИА Новости 09:53

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ в январе-марте 2019 года выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,305 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
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«Мосэнерго» в I квартале увеличила выработку на 0,3%

ТАСС08:26

Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ в I квартале выросла в 2,6 раза

РИА Новости09:53

«Алтайэнергосбыт» увеличил выручку в I квартале 2019 года на 4%

REGNUM00:45

«Интер РАО» увеличило выработку электроэнергии в I квартале на 1,3%

Rambler News Service05:06

«Мосэнерго» в 1 квартале увеличило выработку электроэнергии на 0,3%

Finam.Ru07:07

Выработка электроэнергии в Тюменской области в I квартале увеличилась на 0,3%, потребление - на 1,4%

Интерфакс - Россия08:19

Свердловские ученые разработали уникальную диагностическую систему для ГРЭС

Sibnovosti.ruвчера в 22:30
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Происшествия

Мамаев рассказал о причине конфликта с Соловчуком

Обновлено в 10:52
Экономика

Российские мегаполисы предложили объединить

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил создать в России четыре метрополии.
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Гаджеты

LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее

Компания LG Electronics намерена приостановить производство смартфонов в Южной Корее, о чём сообщают сетевые источники, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц.
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Кино

Информация об актёрах новой части бондианы появилась в Сети

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Происшествия

Задержан мужчина, убивший подростка на улице в Новокузнецке

Сотрудники СКР и МВД смогли менее чем за сутки установить подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в городе Новокузнецке.
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Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.
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Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено в 09:08
Политика

Госдеп обвинил Путина в провокации в Донбассе

В Госдепартаменте США осудили указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения жителями Донбасса российского гражданства.
Обновлено вчера в 23:26
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
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Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии

В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.
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Транспорт

В Краснодарском крае участок трассы М-4 «Дон» станет платным

Обновлено в 10:27
Политика

ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии

США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.
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Вышел дублированный трейлер боевика «Люди в черном»

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Как известно, болезнь отца Бритни Спирс переживала очень тяжело.
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МВД России пресекло деятельность нелегальных продавцов черной икры

Полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность ОПГ, которая незаконно добыла 120 кг черной икры.
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В 73 эпизоде шоу «Теория большого взрыва» физик-теоретик Шелдон Купер заявил, что самое прекрасное число в мире — 73.
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Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО.
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Шоумен Максим Галкин заявил о планах сменить ведущих «Первого канала» Дмитрия Нагиева, Ларису Гузееву, Елену Малышеву и Леонида Якубовича.
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Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%

В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
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Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

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Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
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«Челси» на своем официальном сайте выразил удивление непопаданию полузащитника команды Эдена Азара в состав команды года по версии Профессиональной футбольной ассоциации (ПФА).
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Культура

Фильм о Есенине снимут к 125-летию со дня рождения поэта

Министерство культуры РФ предложит ВГТРК подготовить телевизионную документальную драму о Сергее Есенине к 125-летию со дня рождения поэта, которое будет отмечаться в 2020 году.
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Конституционный суд Украины опроверг информацию о подготовке отставки главы инстанции Святослава Шевчука, которая могла бы повлечь срыв инаугурации победителя президентских выборов Владимира Зеленского.
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Происшествия

В Петербурге при сносе заброшенной гостиницы погиб рабочий

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В разговоре с корреспондентом издания актер и исполнитель признался, что его близкие убедительно просили его не жениться на Херд или, по крайней мере, подписать брачный контракт.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству до декабря разработать систему премирования врачей при диагностировании онкологических заболеваний в ходе диспансеризации.
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