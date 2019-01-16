Экономика
Чистая прибыль Goldman Sachs за 2018 г выросла в 2,4 разаПРАЙМ вчера в 08:02
Чистая прибыль, приходящаяся на держателей акций, по итогам квартала составила 2,322 против убытка в 2,143 миллиарда долларов в 2017 году. Разводненная прибыль на акцию за четвертый квартал составила 6,04 доллара против убытка в 5,51 доллара годом ранее.
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Обновлено вчера в 20:18
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В омском цирке ягуар напал на дрессировщика
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ЦЕРН показал проект нового коллайдера с тоннелем длиной 100 км
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Сотрудники ФБР задержали мужчину, готовившего нападения на несколько объектов в США, в том числе Белый дом и статую Свободы.
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