Энергетика
ТАССЧистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%
Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей. Это следует из материалов компании.
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Политика
В ФСВТС заявили, что Россия и Индия решили вопрос с авансом за С-400
RT на русском 05:29
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия вчера в 09:14
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
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Соловьев заявил о желании россиян обсуждать Украину вместо пенсий
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.
Lenta.ru 05:10
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Экономика
В РЖД одобрили первые расходы на ВСМ Москва — Петербург
РЖД планируют потратить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и инженерно-изыскательные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
РБК 05:27
Космос
Скафандр «Сокол-М» будет рассчитан как минимум на 10 применений
Автономные испытания скафандра стартуют в 2020 году.
ТАСС 05:52
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости 01:45
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Происшествия
В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Происшествия
Теневого банкира в Москве осудили за кражу у вкладчиков ₽37 млрд
В Москве огласили приговоры в отношении целой группы, проходившей по делу о хищении 37 млрд руб. у вкладчиков девяти банков.
РБК вчера в 22:00
Политика
В Раде подтвердили скорый обмен Сенцова
Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной должен остаться в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 04:53
Наука
Впервые измерена масса нейтрино
До недавнего времени считалось, что нейтрино — это безмассовая частица, такая же, как фотон.
Naked Science 26 августа в 20:01
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Российская газета 04:23
Энергетика
Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири»
Interfax-Russia.ru - "Газпром" начал заполнение газом экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", заявил в четверг на I Нефтегазовом форуме в Якутии глава республики Айсен Николаев.
Интерфакс - Россия 02:49
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Футбол
Радимов считает, что новички «Зенита» пока не вписались в состав
Спорт-Экспресс 05:45
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Кино
Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.
Профиль вчера в 14:10
Происшествия
В Карелии перевернулся школьный автобус с учителями
Российская газета 05:40
Культура
Драматург подтвердил смерть Александра Числова
Газета.Ru 05:41
Автоспорт
Квят и Албон будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену двигателя
Советский спорт 04:51
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Энергетика
Польша договорилась продавать закупаемый у США газ Украине
Польша договорилась продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, который страна закупает у США.
RT на русском 05:34
Общество
Собянин: средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей
Средняя заработная плата учителей московских школ по итогам первого полугодия 2019 года составила 114 тыс. рублей.
ТАСС 05:07