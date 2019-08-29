Энергетика

ТАССТАССЧистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%

Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей. Это следует из материалов компании.
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