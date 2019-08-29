Энергетика
ТАССЧистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%
Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей. Это следует из материалов компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:45, Вашингтон
Политика
Луценко написал заявление об увольнении с поста генпрокурора
Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении на имя президента, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
RT на русском 04:44
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Кино
Вышел финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
Игромания.ру вчера в 15:16
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Автоспорт
Квят и Албон будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену двигателя
Советский спорт 04:51
Кино
Умер сыгравший почти в 250 фильмах и сериалах актер Александр Числов
Числов сыграл эпизодические роли и роли второго плана почти в 250 российских фильмах и сериалах.
РБК 05:20
Общество
Мэр Сочи Пахомов не намерен участвовать в новом конкурсе на должность
Глава города-курорта Сочи Анатолий Пахомов не подавал документы на конкурс на должность мэра на новый срок, сообщили в пресс-службе мэрии.
Коммерсантъ 04:40
Гаджеты
Redmi представил новые смартфоны Redmi Note 8 Pro и Note 8
В отличие от Note 8, Pro-версия уже оснащена батарей на 4500 мАч и основной камерой Samsung GW1 на 64 Мп.
Astera 04:53
Энергетика
Трубопровод «Сила Сибири» начали заполнять природным газом
Природный газ начал заполнять ведущий в Китай газопровод «Сила Сибири».
РБК 04:35
Политика
200 компаний попросили Трампа отменить пошлины на китайские товары
Более 200 крупных компаний, включая Adidas, Nike, Crocs и Converse, направили президенту США Дональду Трампу письмо с предложением отменить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу в ближайшее воскресенье.
Московский Комсомолец вчера в 18:57
Политика
Точную дату начала Второй мировой войны знает только треть граждан РФ
Большинство жителей России (90%) в ходе опроса смогли назвать примерную дату начала Второй мировой войны (90%).
REGNUM 04:29
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Шоу-бизнес
«У моих ног появился конкурент»: Рудковская сравнила себя с Бондарчук
Не успокоившись, бизнесвумен стала сыпать в Instagram фотографии рядом с различными дамами, чтобы подписчики смогли сопоставить ее ноги с другими.
Телепрограмма вчера в 21:26
Армия и оружие
Появление Су-57 в Сирии объяснили
Lenta.ru 00:34
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций против России
Украинский бизнесмен, экс-глава Днепропетровской области Игорь Коломойский в интервью изданию «Цензор.нет» предложил снять часть санкций против России.
Rambler News Service вчера в 07:42
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с украинскими диверсантами
Один ополченец погиб, еще один получил ранения и трое пропали без вести в результате боестолкновения с диверсионной группой украинских силовиков минувшей ночью, заявил в четверг журналистам представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости 05:40
Автоспорт
Гран-при России «Формулы-1» в 2020 году пройдет 27 сентября
"Формула-1" представила предварительный календарь на 2020 год.
Российская газета 05:02
Происшествия
В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь
Московский Комсомолец 05:08
Политика
В России нашли способ разогнать вертолёт до 600 км/ч
RT на русском 05:11
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости 01:45
Происшествия
Сотрудника новосибирской колонии подозревают в мошенничестве
В отношении сотрудника новосибирской исправительной колонии-2 ГУФСИН России возбуждено дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Новосибирской области.
REGNUM 05:11
Игры
В Shovel Knight Dig лопату можно будет использовать по назначению
Игромания.ру вчера в 14:46
Спорт
Валиев: в Китае в первые сутки спать хотелось всегда
В первые сутки спать хотелось всегда.
Чемпионат 05:33
Политика
Президент Италии поручил Конте сформировать новое правительство
Президент Италии Серджо Маттарелла встретился с ушедшим в отставку премьер-министром Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новое правительство, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти в эфире Rai.
РИА Новости 05:06