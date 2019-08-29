Экономика
ТАССЧистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%
Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей. Это следует из материалов компании.
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Энергетика
Газпром в рамках спора с Нафтогазом в Англии выплатил 345 млн долларов
Газпром с начала года в рамках дела о признании в Англии решения арбитража Стокгольма по спору с Нафтогазом внес обеспечительные платежи на сумму 345 млн долларов, следует из отчета российской компании по МСФО.
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В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
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Газета.Ru 02:22
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Нефть Brent подорожала на торгах 28 августа и отметила однонедельные максимумы на подходе к области $60,50 за баррель.
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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Депутаты Верховной рады девятого созыва принесли присягу
RT на русском 03:28
Общество
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Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.
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РИА Новости 01:43
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Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
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Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
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Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
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Пользователи Reddit обсуждают пост девушки, поднявшей жениха на смех из-за «жалкого» помолвочного кольца, которое он преподнес ей с предложением выйти за него замуж.
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В Хабаровске с 29 августа закрыли для жителей и гостей города центральную часть набережной имени Невельского.
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Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
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Россия получила от Индии аванс за С-400
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