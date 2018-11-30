Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» выросла почти вдвое
Чистая прибыль «Газпрома» выросла почти вдвоеРБК12:22
Финансовые доходы составили почти 417 млрд руб. (рост 23,2%), операционные расходы — около 4,5 трлн руб. (рост почти 15%), финансовые расходы увеличились вдвое, до 635 млрд руб.
РБК12:22
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Чистая прибыль «Арктикгаза» за девять месяцев выросла в 2,2 раза — до 60,7 млрд рублей
Rambler News Service12:19
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 14:13, Ашберн
Энергетика
Падение цены Brent в ноябре стало рекордным за последние 10 лет
Представители России, включая президента Владимира Путина и министра энергетики Александра Новака, в последнее время делали заявления о том, что в целом их устраивают текущие цены на нефть.
Обновлено в 14:01
Энергетика
Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2%
Объём поставок российского газа в страны Евросоюза увеличился на 6,2% с января по 28 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Газпрома.
Обновлено в 11:09
Энергетика
Цены на бензин снова выросли в Свердловской области
Бензин АИ-95 стал дороже на 42 копейки (42,66 – 43,08 рублей). Ранее дизель стоил 44,37 рублей, сейчас цена составляет 44,56 рублей.
Обновлено в 12:26
Энергетика
Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу
Обновлено в 09:30
Энергетика
АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG
АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.
Обновлено в 03:45
Энергетика
Два газопровода построены «Газпромом» в Адыгее
По словам Миллера, в текущем году "Газпром" завершил строительство двух межпоселковых газопроводов – к с. Верхненазаровскому Красногвардейского района и к х. Семено-Макаренскому Шовгеновского района.
Обновлено в 11:59
Энергетика
Электричество для бытовых потребителей в Литве дорожает на 15%
Неизбежный рост цен из-за отказа от российского и белорусского электричества назван при этом неминуемым ради «энергетической независимости».
Обновлено в 10:15
Энергетика
ТАИФ отменяет скидки для корпоративных клиентов своих АЗС
Входящее в группу «ТАИФ» АО «Холдинговая компания "Татнефтепродукт"» с 1 декабря отменит скидки корпоративным клиентам АЗС по топливным картам, работающим в системе безналичного расчета.
Обновлено в 09:05
Энергетика
Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн
Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено в 05:10
Энергетика
В 2019 году дефицит госбюджета Азербайджана составит 2,5% ВВП
Парламент Азербайджана сегодня одобрил в третьем, окончательном чтении проект государственного бюджета на 2019 год с дефицитом 2 млрд 22 млн манатов, или 2,5% ВВП.
Обновлено в 10:08
Энергетика
Ярославская область вновь наращивает газовый долг
Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Обновлено в 01:59
Энергетика
Доля алюминия в экспорте Таджикистана упала почти в пять раз
Доля Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) в общем объеме экспорта Таджикистана за последние десять лет сократилась почти в пять раз, следует из отчета ТАЛКО.
Обновлено в 10:00
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» планирует в 2019 году увеличить добычу углеводородов на 1%
Обновлено вчера в 11:14
Энергетика
«Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд
Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.
Обновлено вчера в 11:08
Энергетика
«Газпром нефть» до 2030 г будет ежегодно вкладывать в геологоразведку 30-35 млрд руб
"Газпром нефть" в соответствии со стратегией развития до 2030 года планирует обеспечить ежегодный объем финансирования геологоразведочных работ (ГРР) на уровне 30-35 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.
Обновлено в 07:06