Финансовые доходы составили почти 417 млрд руб. (рост 23,2%), операционные расходы — около 4,5 трлн руб. (рост почти 15%), финансовые расходы увеличились вдвое, до 635 млрд руб.

Энергетика Энергетика Падение цены Brent в ноябре стало рекордным за последние 10 лет Представители России, включая президента Владимира Путина и министра энергетики Александра Новака, в последнее время делали заявления о том, что в целом их устраивают текущие цены на нефть.

Энергетика Энергетика Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2% Объём поставок российского газа в страны Евросоюза увеличился на 6,2% с января по 28 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Газпрома.

Энергетика Энергетика Цены на бензин снова выросли в Свердловской области Бензин АИ-95 стал дороже на 42 копейки (42,66 – 43,08 рублей). Ранее дизель стоил 44,37 рублей, сейчас цена составляет 44,56 рублей.

Энергетика Энергетика Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу

Энергетика Энергетика АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.

Энергетика Энергетика Два газопровода построены «Газпромом» в Адыгее По словам Миллера, в текущем году "Газпром" завершил строительство двух межпоселковых газопроводов – к с. Верхненазаровскому Красногвардейского района и к х. Семено-Макаренскому Шовгеновского района.

Энергетика Энергетика Электричество для бытовых потребителей в Литве дорожает на 15% Неизбежный рост цен из-за отказа от российского и белорусского электричества назван при этом неминуемым ради «энергетической независимости».

Энергетика Энергетика ТАИФ отменяет скидки для корпоративных клиентов своих АЗС Входящее в группу «ТАИФ» АО «Холдинговая компания "Татнефтепродукт"» с 1 декабря отменит скидки корпоративным клиентам АЗС по топливным картам, работающим в системе безналичного расчета.

Энергетика Энергетика Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Энергетика Энергетика В 2019 году дефицит госбюджета Азербайджана составит 2,5% ВВП Парламент Азербайджана сегодня одобрил в третьем, окончательном чтении проект государственного бюджета на 2019 год с дефицитом 2 млрд 22 млн манатов, или 2,5% ВВП.

Энергетика Энергетика Ярославская область вновь наращивает газовый долг Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Энергетика Энергетика Доля алюминия в экспорте Таджикистана упала почти в пять раз Доля Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) в общем объеме экспорта Таджикистана за последние десять лет сократилась почти в пять раз, следует из отчета ТАЛКО.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.