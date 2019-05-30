Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» выросла на 44%Метагазета 04:29
Чистая прибыль ПАО «Газпром» по международным стандартам финансовой отчетности по итогам первого квартала 2019 года выросла на 44% по сравнению с первым кварталом 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Показатель чистой прибыли составил 535,9 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:32, Ашберн
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
Иван Краско ответил на слухи о переезде в дом престарелых
Иван Краско опроверг слухи о переезде дом престарелых, отметив, что Союз театральных деятелей не оставит его без крыши над головой.
Обновлено в 08:32
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Обновлено в 09:21
Культура
Александр Друзь извинился за конфликт с Бером
На заседании правления международной ассоциации было принято решение, что конфликт между Друзем и Ильей Бером "не имеет отношение к деятельности ассоциации".
Обновлено в 08:53
Происшествия
Полицейские в Москве преследуют подозреваемых в похищении двух человек
Сотрудники полиции на Щелковском шоссе организовали преследование двух автомобилей Hyundai Solaris, в которых находятся предполагаемые похитители двух человек в Балашихе.
Обновлено в 09:15
Общество
WikiLeaks: Ассанжа перевели в тюремную больницу
«WikiLeaks серьезно обеспокоена состоянием здоровья нашего основателя, Джулиана Ассанжа, который был переведён в медицинское отделение тюрьмы Белмарш», - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:06
Политика
Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину
В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:08
Политика
Зеленский устроил перепалку с журналисткой канала Порошенко
На встрече с шахтёрами и близкими погибших при обвале в шахте во Львовской области президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с журналисткой телеканала «Прямой», являющегося рупором экс-президента страны Порошенко.
Обновлено в 09:01
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Политика
Пентагон запретил пользоваться космическими услугами РФ с 2023 года
Минобороны США включило Россию в список стран, услуги которых будет запрещено использовать при выполнении космических пусков с 31 декабря 2022 года.
Обновлено в 09:24
Политика
Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана
Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Политика
Впервые канцлером Австрии стала женщина
Председатель конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн назначена временным канцлером республики для формирования переходного правительства до проведения досрочных выборов в Национальный совет (нижнюю палату парламента).
Обновлено в 09:23
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Политика
Далай-лама похвалил Путина за внимательность к миру
Мир находится в критическом положении, и хорошо, что президент России Владимир Путин уделяет большое внимание к происходящему в мире, заявил Далай-лама в интервью РИА "Новости".
Обновлено в 06:54
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Культура
Роулинг выпустит новые книги о вселенной Гарри Поттера
Джоан Роулинг готовит к релизу четыре новые книги о волшебном мире Гарри Поттера. Они выйдут в формате ebook 27 июня.
Обновлено в 08:54
Общество
Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц
«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве
Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Энергетика
Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0,1% Производство бензина в России с 20 по 26 мая выросло на 1,5% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга - до 685,8 тыс. тонн.
Обновлено в 09:03
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Происшествия
В суде дают показания свидетели по делу «Зимней Вишни»
Обновлено вчера в 03:11
Технологии
Первые в мире умные ценники создали студенты из Новосибирска
В магазинах Новосибирска тестируют «умные ценники». Их придумали студенты Новосибирского государственного технического университета.
Обновлено в 04:50
Транспорт
Uber начнет блокировать пассажиров с низким рейтингом
Сервис Uber вводит в США и Канаде запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Мужчина поджег себя у Белого дома
Неизвестный мужчина поджег себя в парке Эллипс вблизи Белого дома, сообщается на странице Секретной службы США в твиттере.
Обновлено в 05:41