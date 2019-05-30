Энергетика

Чистая прибыль «Газпрома» выросла на 44%Метагазета 04:29

Чистая прибыль ПАО «Газпром» по международным стандартам финансовой отчетности по итогам первого квартала 2019 года выросла на 44% по сравнению с первым кварталом 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Показатель чистой прибыли составил 535,9 млрд рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Газпром» нарастил объём чистой прибыли в первом квартале

News.ru05:29

Акции «Газпрома» обновили максимум с июня 2011 года

Интерфакс03:26

Акции «Газпрома» выросли более чем на 2% после отчета за второй квартал

РБК05:49

Прибыль оператора «Северного потока» в I квартале выросла на 14%

Rambler News Service05:16

Прибыль «Газпрома» в 1-м квартале выросла на 44%, выше прогноза

Финмаркет03:44

«Газпром» увеличил чистую прибыль за I квартал на 44,2%

ТАСС06:00

Прибыль акционеров «Газпрома» в 1 квартале выросла на 44%

Finam.Ru03:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:32, Ашберн
Транспорт

Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес

Иван Краско ответил на слухи о переезде в дом престарелых

Иван Краско опроверг слухи о переезде дом престарелых, отметив, что Союз театральных деятелей не оставит его без крыши над головой.
Обновлено в 08:32
Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

Обновлено в 09:21
Культура

Александр Друзь извинился за конфликт с Бером

На заседании правления международной ассоциации было принято решение, что конфликт между Друзем и Ильей Бером "не имеет отношение к деятельности ассоциации".
Обновлено в 08:53
Происшествия

Полицейские в Москве преследуют подозреваемых в похищении двух человек

Сотрудники полиции на Щелковском шоссе организовали преследование двух автомобилей Hyundai Solaris, в которых находятся предполагаемые похитители двух человек в Балашихе.
Обновлено в 09:15
Общество

WikiLeaks: Ассанжа перевели в тюремную больницу

«WikiLeaks серьезно обеспокоена состоянием здоровья нашего основателя, Джулиана Ассанжа, который был переведён в медицинское отделение тюрьмы Белмарш», - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:06
Политика

Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину

В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:08
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Политика

Зеленский устроил перепалку с журналисткой канала Порошенко

На встрече с шахтёрами и близкими погибших при обвале в шахте во Львовской области президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с журналисткой телеканала «Прямой», являющегося рупором экс-президента страны Порошенко.
Обновлено в 09:01
Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Политика

Пентагон запретил пользоваться космическими услугами РФ с 2023 года

Минобороны США включило Россию в список стран, услуги которых будет запрещено использовать при выполнении космических пусков с 31 декабря 2022 года.
Обновлено в 09:24
Политика

Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана

Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82

Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Политика

Впервые канцлером Австрии стала женщина

Председатель конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн назначена временным канцлером республики для формирования переходного правительства до проведения досрочных выборов в Национальный совет (нижнюю палату парламента).
Обновлено в 09:23
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Политика

Далай-лама похвалил Путина за внимательность к миру

Мир находится в критическом положении, и хорошо, что президент России Владимир Путин уделяет большое внимание к происходящему в мире, заявил Далай-лама в интервью РИА "Новости".
Обновлено в 06:54
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Культура

Роулинг выпустит новые книги о вселенной Гарри Поттера

Джоан Роулинг готовит к релизу четыре новые книги о волшебном мире Гарри Поттера. Они выйдут в формате ebook 27 июня.
Обновлено в 08:54
Общество

Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц

«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве

Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД

Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Энергетика

Цены на бензин в России выросли вторую неделю подряд

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0,1% Производство бензина в России с 20 по 26 мая выросло на 1,5% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга - до 685,8 тыс. тонн.
Обновлено в 09:03
Политика

Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Владимир Зеленский отреагировал на крушение военного вертолета Ми-8

Обновлено в 04:45
Происшествия

В суде дают показания свидетели по делу «Зимней Вишни»

Обновлено вчера в 03:11
Технологии

Первые в мире умные ценники создали студенты из Новосибирска

В магазинах Новосибирска тестируют «умные ценники». Их придумали студенты Новосибирского государственного технического университета.
Обновлено в 04:50
Транспорт

Uber начнет блокировать пассажиров с низким рейтингом

Сервис Uber вводит в США и Канаде запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Мужчина поджег себя у Белого дома

Неизвестный мужчина поджег себя в парке Эллипс вблизи Белого дома, сообщается на странице Секретной службы США в твиттере.
Обновлено в 05:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное