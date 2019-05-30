Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» выросла на 44%Метагазета 04:29
Чистая прибыль ПАО «Газпром» по международным стандартам финансовой отчетности по итогам первого квартала 2019 года выросла на 44% по сравнению с первым кварталом 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Показатель чистой прибыли составил 535,9 млрд рублей.
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