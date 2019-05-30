Энергетика

Чистая прибыль «Газпрома» выросла на 44%Метагазета 04:29

Чистая прибыль ПАО «Газпром» по международным стандартам финансовой отчетности по итогам первого квартала 2019 года выросла на 44% по сравнению с первым кварталом 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Показатель чистой прибыли составил 535,9 млрд рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Газпром» нарастил чистую прибыль за квартал на 44%

REGNUM07:24

Рост налогов повлиял на динамику EBITDA «Газпрома»

Finam.Ru11:22

Прибыль «Газпрома» в 1-м квартале выросла на 44%, выше прогноза

Финмаркет03:44

«Газпром» нарастил объём чистой прибыли в первом квартале

News.ru05:29

Прибыль оператора «Северного потока» в I квартале выросла на 14%

Rambler News Service05:16

Прибыль «Газпрома» выросла на 44%

РБК04:04

«Газпром» увеличил чистую прибыль за I квартал на 44,2%

ТАСС06:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Авто

Опубликованы изображения флагманского седана DS 8 Fastback

Обновлено в 11:09
Происшествия

В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка

Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Политика

Зеленский просит Раду уволить глав МИД, Минобороны и СБУ

Президент Украины обратился в Верховную раду с просьбой рассмотреть вопрос об отставке министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:25
Экономика

«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 12:13
Футбол

«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ

Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес

Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых

88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Космос

NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Транспорт

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Экономика

Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос

Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Политика

В Киеве инициировали санкции против России за раскопки в Крыму

Министерство по вопросам неподконтрольных территорий Украины инициировало введение санкций в отношении 28 российских научных и музейных учреждений в связи с «незаконными археологическими раскопками» в Крыму.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

ЛНР отбила атаку украинской ДРГ

Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
Обновлено вчера в 13:25
Общество

На Жигулевской ГЭС объяснили причины маловодья на Волге

К 12 мая 2019 года для обеспечения установленного Росводресурсами графика пропуска воды уровень Куйбышевского водохранилища был снижен до отметки 49,86 метра, после чего начался процесс заполнения водохранилища.
Обновлено в 09:43
Политика

Тимошенко призвала начать диалог с Россией «с чистого листа»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила за смену концепции переговоров Украины и России.
Обновлено в 06:05
Культура

Джоан Роулинг написала новые рассказы о Гарри Поттере

Желающие могут заказать книги уже сейчас.
Обновлено в 11:33
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Политика

Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».
Обновлено в 12:28
Политика

ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Фирменный шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России

Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России.
Обновлено в 06:04
Общество

Опрос показал, где в России больше всего ненавидят москвичей

В России проведен опрос, показавший, в каком городе России испытывают самую сильную неприязнь к жителям столицы.
Обновлено в 12:03
Общество

В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом

В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный

Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Пострадавшего в Косово россиянина из миссии ООН доставили в Белград

Российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник от действий косовоалбанской полиции, доставлен в Белград на лечение, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства России в Сербии.
Обновлено в 12:38
Общество

Сильный дождь с грозой обрушился на Москву

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" рассказал РИА Новости, что в четверг в Москве во второй половине дня ожидаются ливневые дожди, грозы и порывистый ветер до 15 метров в секунду.
Обновлено в 09:29
Политика

Канцлером Австрии впервые назначена женщина

Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства.
Обновлено в 11:41
Общество

Магаданец создал сайт, отражающий растущий долг города и доход мэра

Магаданский блогер Александр Багно создал ресурс, на котором жители города могут в режиме онлайн проследить, как растут долги города и области, а вместе с ними и доход мэра Магадана Юрия Гришана.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочке Сергея Лазарева

Обновлено в 04:22
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ

В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Культура

Крымские власти ликвидируют ялтинскую киностудию

Совет министров Крыма распорядился ликвидировать ялтинскую киностудию. Такое распоряжение размещено на сайте правительства республики.
Обновлено в 10:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное