Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» выросла на 44%Метагазета 04:29
Чистая прибыль ПАО «Газпром» по международным стандартам финансовой отчетности по итогам первого квартала 2019 года выросла на 44% по сравнению с первым кварталом 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании. Показатель чистой прибыли составил 535,9 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:45, Ашберн
Происшествия
Пострадавшего при задержании в Косове россиянина отправят в Белград
Российский сотрудник миссии ООН в непризнанном Косове Михаил Краснощёков, получивший травму при задержании косовской полицией, будет переведён на лечение в Белград.
Обновлено вчера в 08:20
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье
На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Украинский закон о среднем образовании урежет обучение на русском языке в школах
По словам Гриневич, "представители коренных народов Украины, которые не проживают в речевой среде родного языка и не имеют государства, которые бы защищало их язык (в первую очередь речь о крымских татарах), будут обучаться с первого по одиннадцатый (двенадцатый) класс на языке коренного народа - наряду с основательным изучением украинского языка".
Обновлено в 08:24
Политика
Маас заявил о намерении ФРГ и Франции продолжать поддерживать Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в преддверии визита в Киев подчеркнул, что Германия и Франция не откажутся от поддержки Украины в вопросах реформ и урегулирования ситуации на юго-востоке страны.
Обновлено в 08:20
Политика
Совфед поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД
Члены Совета Федерации поддержат внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Британка убила не пускавшего ее в бар мужа
Обновлено в 07:12
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Женщина скончалась от мышиной лихорадки в Саратове
В Саратове женщина умерла от геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова
На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Сын первого секретаря посольства Руанды выпал из окна в Москве
Сын первого секретаря посольства Руанды в России выпал из окна в Москве в среду, 29 мая.
Обновлено в 04:49
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Наука
Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин
Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа
Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Авто
Ижевский автозавод увеличил выпуск автомобилей
Обновлено в 05:26
Политика
Рада обратилась к ООН из-за «дискриминации» народов РФ
По данным агентства, украинский парламент призвал ООН обратить внимание на "дискриминацию" коренных народов в России.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП, в результате которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Политика
Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину
В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
Украинская армия отказывается от прапорщиков и выводит новые звания
Изменения коснутся не только сухопутных войск, но и флота. Моряки вместо звания мичмана получат все тех же штаб и мастер-старшин.
Обновлено в 08:05
Политика
В Австрии может появиться первая женщина-канцлер
Впервые канцлером Австрии может стать женщина.
Обновлено в 08:36
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Футбол
Бывший член комитета ФИФА наказан за подкуп и коррупцию
Судебная палата Независимого комитета по этике ФИФА признала Тая Николаса, бывшего генерального секретаря Конфедерации футбола Океании (OFC) и бывшего члена постоянного комитета ФИФА, виновным в незаконном присвоении средств ФИФА, а также в том, что он предлагал и принимал подарки и прочие выгоды, в нарушение кодекса этики ФИФА.
Обновлено в 08:37
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен всех времен.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой вошел в Книгу рекордов России
Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России благодаря своему шпагату, о чем сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.
Обновлено в 03:48
Финансы
Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%
"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь
Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09