Прибыль "РусГидро" за 1 полугодие 2019 года по МСФО снизилась на 24% г/г - до 29,38 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Прибыль «РусГидро» за 1 полугодие снизилась на 24%

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