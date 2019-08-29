Энергетика
КоммерсантъЧистая прибыль «Газпрома» в первом полугодии увеличилась на 32,4%
Чистый долг «Газпрома» во втором квартале снизился на 15% до 2,556 трлн руб. по состоянию на 30 июня 2019 года с 3,014 трлн руб. на 31 декабря 2018 года. «Изменение в основном связано с увеличением остатков денежных средств и их эквивалентов»,— говорится в отчетности.
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Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.
Политическая Экспертиза 02:27
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Политика
Новым главой МИД Украины стал Пристайко
Верховная рада назначила Вадима Пристайко новым министром иностранных дел Украины. За соответствующее решение проголосовали 310 депутатов.
Российская газета 12:31
Единоборства
Бивол и Гассиев выступят в андеркарде боя Усика
Чемпионат 08:31
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Театры
Актёры МХАТа подали жалобу в прокуратуру на нового худрука
Актёры МХАТ имени Горького обратились в прокуратуру с жалобой на нового худрука Эдуарда Боякова, пишет РБК.
Ореанда-Новости 11:53
Армия и оружие
Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году
Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году.
ФАН 07:36
Футбол
Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм)
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Политика
В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.
RT на русском вчера в 18:13
Гаджеты
Apple назвала дату презентации новых продуктов
Ведомости 13:27
Политика
Зеленский назвал главные задачи Верховной рады
Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
BFM.ru 10:49
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
"Король российской эстрады" Филипп Бедросович Киркоров отличился на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Российская газета 04:23
Технологии
Главкосмос будет работать над новой системой продвижения товаров и услуг Роскосмоса
Компания Главкосмос стала единым оператором внешнеэкономической деятельности Роскосмоса, а также получила полномочия для продвижения товаров и услуг корпорации.
ТАСС 12:35
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Здоровье
Орехи могут спровоцировать непроходимость кишечника
По словам экспертов, пережеванные орехи образуют липкую массу. Она в кишечнике может вызвать опасное состояние, пишут РИА Новости.
Русская Планета 07:10
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Футбол
Сёмин заявил, что хочет взять реванш у Симеоне в ЛЧ
В прошлом сезоне «Локомотив» и «Атлетико» встретились в 1/8 финала Лиги Европы, тогда подопечные Сёмина по сумме двух матчей проиграли команде Симеоне со счётом 1:8.
RT на русском 14:19
Политика
Глава МИД Белоруссии раскрыл детали переговоров Лукашенко и Болтона
Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей прокомментировал встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона по нацбезопасности, сообщает РИА Новости.
Народные новости 13:58
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Кино
Стала известна дата премьеры «Ведьмака» от Netflix
Главную роль в сериале исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена.
Piter.tv 11:32
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Здоровье
В Челябинской области хирурги единственной больницы решили уволиться
Опытный хирург местной больницы с 30-летним стажем, заведующий Станислав Редькин рассказал, что его оклад составляет 7 тысяч 800 рублей, а в Челябинской области врачи имеют оклад по 22 тысячи.
Время Пресс 08:16
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41