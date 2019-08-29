Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЧистая прибыль «Газпрома» в первом полугодии увеличилась на 32,4%

Чистый долг «Газпрома» во втором квартале снизился на 15% до 2,556 трлн руб. по состоянию на 30 июня 2019 года с 3,014 трлн руб. на 31 декабря 2018 года. «Изменение в основном связано с увеличением остатков денежных средств и их эквивалентов»,— говорится в отчетности.
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Чистая прибыль Газпрома за полгода выросла на 32,4%

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