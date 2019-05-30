Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» в I квартале выросла почти в 1,5 разаRambler News Service 09:12
Прибыль до налогообложения составила 711,926 млрд руб. против 495,218 млрд руб. годом ранее (рост на 43,8%). Чистый долг «Газпрома» по состоянию на конец марта 2019 года снизился на 6%, или 168,282 млрд рублей, по сравнению с показателем на начало года — до 2,846 трлн рублей.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 17:51, Ашберн
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