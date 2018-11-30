Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» в III квартале выросла в 1,9 раза год к году
Чистая прибыль «Газпрома» в III квартале выросла в 1,9 раза год к годуАБНвчера в 13:29
Выручка увеличилась на 34,8% до 1,93 трлн рублей. Прибыль от продаж стала больше в 2,4 раза и составила 505,68 млрд рублей. Чистая прибыль за январь-сентябрь текущего года выросла в 1,7 раза.
АБНвчера в 13:29
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Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в III квартале выросла почти вдвое — до 386,5 млрд рублей
Rambler News Serviceвчера в 11:26
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 09:16, Ашберн
Энергетика
СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти
Экономическая комиссия ОПЕК советовала организации сократить добычу нефти на 1,3 млн барр./сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения в 2019 году.
Обновлено в 08:23
Энергетика
Нейронная модель предсказала стоимость нефти в 2020 году
«Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50», – говорится в сообщении Минэнерго.
Обновлено в 09:07
Энергетика
«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев
По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено в 06:52
Энергетика
Евросоюз обладает развитой инфраструктурой для импорта СПГ
Евросоюз обладает хорошо развитой инфраструктурой по импорту сжиженного природного газа, говорится в материалах Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 20:55
Энергетика
Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу
Обновлено вчера в 09:30
Энергетика
Нефтяной треугольник: как политические битвы в США повлияют на рынок
Война на два фронта Рентабельность нефтяного бизнеса в США при $30 за баррель, снятие ограничений на добычу и транспортировку нефти, налоговые послабления со стороны администрации Дональда Трампа привели к росту добычи и активному строительству трубопроводов на территории Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 02:06
Энергетика
Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн
Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено в 04:36
Энергетика
В Свердловской области снова выросли цены на дизель и бензин
В Свердловской области с 19 по 25 ноября 2018 года поднялись цены на топливо.
Обновлено в 07:30
Энергетика
Доля алюминия в экспорте Таджикистана упала почти в пять раз
Доля Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) в общем объеме экспорта Таджикистана за последние десять лет сократилась почти в пять раз, следует из отчета ТАЛКО.
Обновлено вчера в 10:00
Энергетика
Китай купил крупнейшее в мире газовое месторождение
Китай купил крупнейшее в мире газовое месторождение На фоне американских санкций против Ирана Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC пришла на место французской компании Total в проекте по разработке крупнейшего в мире газового месторождения Южный Парс.
Обновлено вчера в 11:17
Энергетика
И это только начало: объем откачки газа из Инчукалнса вырос в три раза
Скорость откачки газа из Инчукалнского газохранилища достигла девяти миллионов кубических метров в сутки, сообщает TVnet.lv.
Обновлено вчера в 09:43
Энергетика
Почему уровень прибыльности АЗС восстанавливается, а клиенты уходят
По словам заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, ситуация стабилизировалась, а премии (порядка в 4 руб. за литр) появились после того, как правительство и крупнейшие нефтяные компании договорились заморозить цены на бензин и дизель на уровне июня до конца 2018 года.
Обновлено в 08:58
Энергетика
Ярославская область вновь наращивает газовый долг
Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Обновлено вчера в 01:59
Энергетика
Нефть «нащупала дно» в районе $56-60
На проходящем в Москве ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовет!», российский президент Владимир Путин назвал цену нефти в $60 «вполне приемлемой», а также «сбалансированной и справедливой».
Обновлено 29 ноября в 10:33
Энергетика
Прибыль ЛУКОЙЛа за 9 месяцев выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль компании в третьем квартале выросла на 9,8% по сравнению со вторым кварталом и составила 183,8 млрд руб.
Обновлено вчера в 12:19