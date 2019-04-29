Энергетика

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2018 году выросла вдвоеКоммерсантъ 03:34

Как пояснили в компании, рост выручки от продаж в основном вызван ростом продаж газа, продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти и газового конденсата. EBITDA «Газпрома» по итогам 2018-го возросла на 74%, до 2,578 трлн руб. Компания ожидает 174 млрд руб. прибыли от оптимизации затрат в 2019 году.
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