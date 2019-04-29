Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2018 году выросла вдвоеКоммерсантъ вчера в 03:34

Как пояснили в компании, рост выручки от продаж в основном вызван ростом продаж газа, продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти и газового конденсата. EBITDA «Газпрома» по итогам 2018-го возросла на 74%, до 2,578 трлн руб. Компания ожидает 174 млрд руб. прибыли от оптимизации затрат в 2019 году.

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2018 году выросла вдвое

Происшествия Следователи выявили в «Роскосмосе» аферу на 500 млн рублей В настоящее время бывший и.о. гендиректора «Техномаша» Дмитрий Панов, которого подозревают в мошенничестве на сумму около полумиллиарда рублей, был на два месяца отправлен Замоскворецким судом в СИЗО.

Общество Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте» Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».

Технологии Названы новые профессии на рынке труда в России Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.

Политика Стало известно, сколько Зеленский потратил на отдых в Турции Стала известна примерная стоимость отдыха избранного украинского президента Владимира Зеленского в Турции.

Экономика «Русал» снизил выпуск алюминия на 0,3% в первом квартале 2019 года Компания «Русал» в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. т алюминия, что на 1,6% меньше, чем в четвертом квартале 2018-го.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после выборов Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.

Политика Пушков высмеял заявление Порошенко о «святом украинском гражданстве» Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о «святом украинском гражданстве».

Происшествия На украинской АЭС произошел пожар На Ровенской атомной электростанции на Украине возник пожар. Возгорание на трансформаторе привело к отключению третьего энергоблока станции.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка.

Шоу-бизнес София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.

Авто Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.

Экономика Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки новым сбором Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на зарубежные посылки единым сбором в размере 15%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение ассоциации.

Политика В России предложили создать «список Бутиной» Депутаты Госдумы направили запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой создать «список Бутиной».

Происшествия В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.

Шоу-бизнес Алла Пугачева наградила финалистов шоу «Голос. Дети» Видео со встречи размещено на странице певицы, наставницы шоу Светланы Лободы в Instagram.

Авто У Bugatti осталось всего 100 гиперкаров Chiron Компания Bugatti планирует выпустить всего 500 гиперкаров Chiron, при этом стоимость каждого экземпляра составляет 2,5 миллиона евро.

Общество Доход главы Хакасии вырос почти в три раза Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

Армия и оружие Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Политика Климкин обвинил советское прошлое в несчастье украинцев Климкин отметил, что причинами несчастий для его сограждан являются в том числе "российская агрессия", "российская оккупация" и "советское наследие".

Экономика Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.

Энергетика «Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2» "Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.

Происшествия Житель Тюмени убил молотком студентку и изнасиловал ее подругу Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Тюмени, который во время застолья в общежитии убил одну студентку и изнасиловал вторую, мужчина арестован, сообщает региональное управление СК РФ.

Гаджеты Новая версия графического драйвера NVIDIA вызывает высокую загрузку ЦП Драйвер содержит важные обновления, но некоторые пользователи обратили внимание на то, что его использование приводит к высокой загрузке процессора.