Энергетика

Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в 1,5 разаВедомости 05:30

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I квартале 2019 г. выросла в 1,5 раза (на 54,9%) до 107,9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает компания. Выручка компании составила 586,4 млрд руб.
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«Газпром нефть» в I квартале увеличила добычу углеводородов на 4,7%

Rambler News Service05:07

Прибыль «Газпром нефти» по МСФО увеличилась в I квартале в 1,5 раза

Вести.Финанс06:20

Чистая прибыль «Газпром нефти» выросла в 1,5 раза

Ведомости05:30

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I квартале выросла в 1,5 раза

ПРАЙМ04:42

«Газпром нефть» отчиталась о росте добычи нефти почти на 5%

РБК06:36

«Газпром нефть» объяснила рост прибыли «благоприятной ценовой конъюнктурой»

DP.RU06:14

Чистая прибыль «Газпром нефти» в 1 квартале выросла на 55%

Finam.Ru04:35
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Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду

Зеленский дал раде два месяца до роспуска, но попросил парламент за данный срок принять ряд неотложных законов.
Обновлено вчера в 04:41
Политика

Гордума Екатеринбурга отказалась самораспускаться

Депутаты Городской Думы Екатеринбурга на заседании во вторник, 21 мая, в первую очередь рассмотрели вопрос о самороспуске.
Обновлено в 01:36
Происшествия

На МКАД возникла многокилометровая пробка из-за горящей «Газели»

Обновлено в 06:20
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:56
Футбол

«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Культура

Песню «Темная ночь» запретили в Польше

В Польше запретили исполнять песню военных лет "Темная ночь".
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом в Балашихе мальчике

Обновлено в 03:50
Игры

Джордж Мартин работает совместно с FromSoftware над следующей игрой

Обновлено в 04:36
Политика

Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Известного телеведущего избили в Москве

Карена Кочаряна избили в Москве, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:40
Политика

В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России

20 мая Владимир Зеленский, вступив в должность главы государства, призвал США ужесточить санкции против России.
Обновлено в 05:46
Политика

Госдума приняла закон о посещении реанимации

Госдума в третьем чтении приняла закон о возможности навещать родственников в реанимации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
Обновлено в 06:07
Общество

Москва оказалась среди лидеров в России по хамству

Всего в рейтинг включены 27 городов. На первой месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Российские младшеклассники отравились крысиным ядом

Тринадцать учеников второго класса школы в райцентре Чаны Новосибирской области отравились крысиным ядом, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде

Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:38
Кино

Финальная серия «Игры престолов» побила рекорды по просмотрам

Финальная серия популярного сериала «Игры престолов» (Game of Thrones) побила рекорды по просмотрам.
Обновлено вчера в 16:07
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Общество

The Bell: В Пушкине построят резиденцию патриарха Кирилла за 2,8 млрд

Новую загородную резиденцию патриарха Московского и всея Руси Кирилла построят под Петербургом в Пушкине, об этом сообщает The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Жена Гогена Солнцева подралась с персоналом в санатории

Обновлено в 03:02
Политика

NYT рассказала о сексуальных домогательствах в армии Украины

Как отмечает NYT, 24-летняя девушка стала первой, кто открыто заговорил о сексуальном харассменте в украинской армии.
Обновлено в 06:10
Политика

Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины

Лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев оценил публикацию украинского посольства в США с фотографией евреев в Лодзинском гетто к годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 06:28
Экономика

В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года

Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32
Политика

Журналистов «Коммерсанта» уволили за статью об отставке Матвиенко

«ИД „Коммерсант“ прервал трудовые отношения с спецкором ИД Иваном Сафроновым и заместителем редактора отдела политики Максимом Ивановым», — написал главред издания.
Обновлено вчера в 07:19
Общество

Путину рассказали о тяжести «золотой медали»

Российские школьники еще дохаживают в школу последние дни перед каникулами, а Владимир Путин на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой уже подвел итоги учебного года.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Навальнисты: Силовиков опрашивают о готовности стрелять по митингующим

Боец спецназа на условиях анонимности рассказал сотрудникам штаба Навального в Тюмени, что в начале 2019 года люди из Минобороны проводили в его части опросы военнослужащих о готовности стрелять в митингующих.
Обновлено в 06:32
Наука

Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари

Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено вчера в 07:06
Хоккей

Василевский защитит ворота сборной России в матче со Швецией

Основным вратарем предстоящего матча сборных России и Швеции станет Андрей Василевский, заявил главный тренер сборной Илья Воробьев.
Обновлено в 05:40
Футбол

Геркус поздравил «Краснодар» с попаданием в Лигу чемпионов

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус в своем Инстаграме поздравил "Краснодар" и владельца команды Сергея Галицкого с попаданием в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 04:48
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Российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности - разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Входит в ТОП-3 российских нефтяных компаний по объёмам добычи и переработки нефти, является лидером российской нефтяной индустрии по эффективности.
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