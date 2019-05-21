Чистая прибыль «Газпром нефти» в I квартале выросла в 1,5 разаТАСС 07:27

Чистая прибыль "Газпром нефти" по международным стандартам финансовой отчетности в первом квартале 2019 года выросла в 1,5 раза - до 107,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль «Газпром нефти» в I квартале выросла в 1,5 раза

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