Энергетика
Чистая прибыль «Газпром нефти» в I квартале выросла в 1,5 разаТАСС 07:27
Чистая прибыль "Газпром нефти" по международным стандартам финансовой отчетности в первом квартале 2019 года выросла в 1,5 раза - до 107,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
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"Не хочу", - сказала ты..." Роснефть отказалась от реализации триллионного проекта в Приморье
Vostok.Todayвчера в 02:32
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:29, Ашберн
Армия и оружие
Зеленский уволил начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить нынешнего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко и назначить на его место генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 12:16
Культура
Песню «Темная ночь» запретили в Польше
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой
Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
Как сообщает пресс-служба УАЗа, легендарный внедорожник окончательно превратился в «грузовик».
Обновлено в 07:17
Футбол
Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси". Армянский легионер решил отказаться от поездки в Баку.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Обвинение попросило 8 лет тюрьмы для судебного противника IKEA
Обвинение попросило Люберецкий суд Московской области приговорить бизнесмена Константина Пономарева за заведомо ложный донос к 8,5 годам заключения, пишет РБК со ссылкой на адвоката подсудимого Анну Ставицкую.
Обновлено в 10:38
Транспорт
На двух ветках московского метро приостановили движение поездов
Изначально указывалось, что поезда не ходят от станции «Раменки» до «Хорошевской», позже в пресс-службе метрополитена уточнили, что движения поездов нет от «Парка Победы» до «Савеловской» Солнцевской (желтой) ветки.
Обновлено в 13:01
Общество
Во Франции умер парикмахер, который изобрел укладку, сообщили СМИ
Французский парикмахер и предприниматель Патрик Алес, которого СМИ называют изобретателем укладки волос, скончался в возрасте 88 лет, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Пожар в цехе с пластиковыми панелями в Магнитогорске локализован
Пожарные локализовали возгорание в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске в Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 11:40
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Петербурге погиб владелец завода «Сантех»
В здании на шоссе Революции в Санкт-Петербурге обнаружили тело владельца завода «Сантех». Рядом находилась штурмовая винтовка Beretta.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Жена Цекало Дарина Эрвин оголила грудь за работой
Поклонники продюсера Александра Цекало теперь понимают, почему он так увлекся моделью и художницей Дариной Эрвин, которая в два раза его моложе.
Обновлено в 02:39
Футбол
Бэйл: «Футболисты – всего лишь роботы. Вам просто говорят, что делать»
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о том, как непросто жить по собственным правилам, являясь профессиональным футболистом.
Обновлено в 11:35
Политика
Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Экономика
ОЭСР прогнозирует рост ВВП России на уровне 1,4% в 2019 году
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оставила в силе свой мартовский прогноз относительно роста реального ВВП РФ, предсказав его на уровне 1,4% в 2019 году.
Обновлено в 06:40
Музыка
Финал «Евровидения» увидели более трех миллионов россиян
Исследовательская компания Mediascope подсчитала, что в 2019 году россиян, посмотревших финал музыкального конкурса «Евровидение-2019», было более трех миллионов, передает телеканал РБК.
Обновлено в 12:33
Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России
Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%.
Обновлено в 12:19
Политика
Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России
Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Одного из лидеров «Джебхат ан-Нусры» арестовали в Нидерландах
Командующий одного из батальонов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) был арестован в Нидерландах, сообщила прокуратура страны.
Обновлено в 13:20
Политика
Журналисты «Коммерсанта» ушли из издания из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и замредактора отдела политики Максим Иванов покинули издание «Коммерсантъ» из-за статьи об отставке Валентины Матвиенко, сообщили они в Facebook.
Обновлено вчера в 06:08
Игры
Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4
Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20
Кино
Опубликован финальный трейлер «Истории игрушек 4»
Обновлено в 09:36
Авто
Toyota представила роскошный минивэн Granvia
8-местный роскошный минивэн прибудет в Австралию в четвертом квартале 2019 года и будет ориентирован на корпоративных и семейных покупателей.
Обновлено в 08:37
Политика
Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти
Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.
Обновлено в 07:01
Энергетика
«Белнефтехим» рассказал о количестве «грязной» нефти в Белоруссии
Глава государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что около 1,2 млн тонн некачественной российской нефти остаётся на территории Белоруссии.
Обновлено в 12:39
Спорт
Француз Демар победил на десятом этапе велогонки «Джиро д’Италия»
Французский велогонщик Арно Демар, представляющий команду Groupama — FDJ, выиграл десятый этап многодневки «Джиро д'Италия».
Обновлено в 12:52