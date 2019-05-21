Энергетика
Чистая прибыль «Газпром нефти» в 1 квартале выросла на 55%Finam.Ru 04:35
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 1 квартале 2019 года выросла на 54,9% - до 107,9 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду
23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Культура
Исполнявших «Темную ночь» музыкантов выгнали из польского музея
Польского певца Петра Косевского и других музыкантов выгнали из военного музея из-за «запрещенной и большевистской» песни «Темная ночь».
Обновлено в 05:13
Игры
Sony показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5
Японская компания Sony анонсировала, что новая игровая консоль PlayStation 5 окажется более захватывающей, а также удивит своими возможностями.
Обновлено в 01:49
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено вчера в 09:47
Общество
Женщина родила шестерых детей в Польше
В Польше на свет появились шестеро близнецов – четыре девочки и два мальчика.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Китаянка погибла на предприятии в Ленобласти
В понедельник 20 мая гражданка Китая погибла на предприятии «Русвуд» на Ново-Пятницком шоссе (Ленобласть), сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 01:58
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Политика
Чиновникам вернули урезанные 10% зарплаты, заявили в Кремле
Об увеличении зарплат чиновникам администрации президента и аппарата правительства РФ речь не идет, им лишь вернули урезанные несколькими годами ранее в связи с дефицитом бюджета 10% заработной платы, заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:36
Политика
В Кремле оценили призыв Зеленского усилить санкции против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил призыв президента Украины Владимира Зеленского к США усилить санкции против РФ.
Обновлено в 05:46
Политика
В Кремле считают, что не имеют права вмешиваться в дела «Коммерсанта»
В Кремле считают, что не имеют права вмешиваться в редакционные процессы "Коммерсанта", но знают его сотрудников как талантливых журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
Обновлено в 00:42
Космос
Луна пережила столкновение с карликовой планетой
Измерения, проведенные в ходе проекта Grail в 2012 году, позволили получить более подробную информацию о структуре Луны, сообщает Journal of Geophysical Research: Planets.
Обновлено в 04:44
Политика
Бывший заместитель главы «Газпрома» назначен замминистра финансов РФ
Андрей Круглов занял должность заместителя министра финансов РФ.
Обновлено в 05:11
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга
Обновлено в 03:02
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Армия и оружие
Директор ФСБ: террористы могут распылить химоружие с беспилотников
Выступая на Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что террористы располагают инфраструктурой для создания химического оружия, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:28
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился
Официальный курс евро на вторник, 21 мая, уменьшился на 28,33 коп. и составил 71,9631 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
Обновлено вчера в 07:25
Шоу-бизнес
«Без своего любимого человека я схожу с ума»: Волочкова призналась, что потеряла голову от нового бойфренда
В разговоре с журналистом «КП» знаменитая балерина призналась, что потеряла голову от любви к своему новому мужчине.
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»
Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
Кино
Финальная серия «Игры престолов» побила рекорды по просмотрам
Финальная серия популярного сериала «Игры престолов» (Game of Thrones) побила рекорды по просмотрам.
Обновлено вчера в 16:07
Авто
«Яндекс.Авто» установят на 2 млн моделей Lada, Renault и Nissan
Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка» и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Авто
Дилеры АвтоВАЗа прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport
Напомним, в Lada Vesta Sport относительно стандартного седана используется около 205 оригинальных деталей и узлов.
Обновлено в 00:35
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти в ЕС по «Дружбе»
Обновлено в 05:37