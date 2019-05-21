Энергетика

Чистая прибыль «Газпром нефти» в 1 квартале выросла на 55%Finam.Ru 04:35

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 1 квартале 2019 года выросла на 54,9% - до 107,9 млрд руб.
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Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I квартале выросла в 1,5 раза

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Чистая прибыль «Газпром нефти» в 1 квартале выросла на 55%

Finam.Ru04:35
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