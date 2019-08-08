Энергетика
Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I полугодии выросла на 29,2%ПРАЙМ 03:52
"Газпром нефть" в первом полугодии 2019 года нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 215 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
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