Энергетика

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в I полугодии выросла на 29,2%ПРАЙМ 03:52

"Газпром нефть" в первом полугодии 2019 года нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 215 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
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