Экономика
Чистая прибыль «Газпром-медиа» в 2018 составила 2,2 млрд рублейТАСС вчера в 16:38
Чистая прибыль холдинга "Газпром-медиа" в 2018 году составила 2,2 млрд рублей против чистого убытка в размере 3,47 млрд в 2017 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы холдинга, поступившем в ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину
Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Канада предоставила убежище укрывавшей Сноудена женщине
Канада предоставила убежище женщине, которая укрывала бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена в Гонконге.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту
Самолет авиакомпании Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после поступившего звонка об угрозе взрыва.
Обновлено в 00:42
Транспорт
РЖД может запустить «Ласточку» из Новосибирска в Томск
РЖД может запустить поезда «Ласточка» из Новосибирска по пяти маршрутам в 2020-2021 годах.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Россия передала Сирии медоборудование для оснащения больниц в Тартусе
Россия передала Сирии высокотехнологичное медицинское оборудование для оснащения больниц города Тартуса.
Обновлено вчера в 22:10
Общество
Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Тимошенко опередила Порошенко в предвыборном рейтинге
На третьей позиции находится действующий президент страны Пётр Порошенко — его поддерживают 16,4%, свидетельствуют данные, размещённые на сайте Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Центробанк проверит, как в России выполняются санкции против граждан и компаний Украины
Россия ввела санкции против Украины 1 ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 21:25
Энергетика
Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Александр Незлобин взял квартиру в ипотеку в Москве
35-летний юморист стал обладателем жилплощади в российской столице. Известный российский юморист Александр Незлобин купил квартиру в Москве.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Сахалинским студентам-строителям расскажут об ошибках на примере областных объектов
Будущим строителям островного региона предложили получить опыт работы, занимаясь общественным контролем.
Обновлено в 00:22
Гаджеты
Apple представила свой игровой сервис Arcade
Во время ежегодной презентации Apple показали собственный игровой сервис, который получил название Arcade.
Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала, как выглядела в 16 лет
В 16 лет Вера Брежнева «тягала железо», поэтому её шея выглядела массивнее, но сейчас стала тоньше благодаря пилатесу.
Обновлено вчера в 14:08
Авто
Каждый второй автомобиль Ford в 2018 году был продан в кредит
Обновлено вчера в 07:38
Политика
Захарова посоветовала американскому журналисту извиниться перед русскими
Американскому журналисту Фариду Закарии следует извиниться перед русскими и американцами, а также лично Дональдом Трампом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
В раде увидели решение экономических проблем Украины в России
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Электроснабжение Венесуэлы восстановлено
Позже министр связи и информации Венесуэлы заявил, что подача электричества восстановлена на всей территории Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
«Луцк мертв»: на Украине осквернили памятник Тарасу Шевченко
В городе Луцк неизвестные осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя управления Национальной полиции в Волынской области.
Обновлено вчера в 22:51
Наука
В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»
Обновлено вчера в 19:33
Здоровье
В Башкирии врачи посмеялись над средней зарплатой по больнице
Напомним, в Салаватском роддоме, переданном в частные руки, продолжается борьба против концессии.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.
Обновлено вчера в 11:19
Транспорт
Строители требуют еще $700 млн на ЦКАД
Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, поручал Минтрансу и "Автодору" устранить узкие места на ЦКАД.
Обновлено в 00:41
Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб. Эти средства включены в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика", следует из информации на сайте АНО "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию программы).
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Беспилотник проследит за безопасностью на водоемах Москвы
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 14:48
Общество
Брелоки «Тройка» с комплиментами начали продавать в метро
Выпускать карты "Тройка" в необычных форматах метрополитен начал с 2017 года.
Обновлено в 00:19