Экономика
Чистая прибыль «Газпром-медиа» в 2018 составила 2,2 млрд рублейТАСС вчера в 16:38
Чистая прибыль холдинга "Газпром-медиа" в 2018 году составила 2,2 млрд рублей против чистого убытка в размере 3,47 млрд в 2017 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы холдинга, поступившем в ТАСС.
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Происшествия
Аэропорт «Внуково» уволил издевавшегося над собакой кинолога
Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога службы авиационной безопасности аэропорта, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.
Обновлено в 06:38
Футбол
Адвокат Кокорина: если судья продлит срок, то сразу на полгода
Адвокат Андрей Ромашов, представляющий в суде интересы Александра Кокорина, заявил, что по закону судья может продлить срок пребывания под стражей его подзащитного на полгода, а само заседание по делу будет закрытым.
Обновлено в 05:57
Наука
Фруктоза провоцирует развитие рака
Как сообщает Pora.ru, американские биологи пришли к выводу о том, что кукурузный сироп и другие виды натуральных подсластителей, которые изготовлены на основе фруктозы (сахарозаменителя), может стать провокаторами развития онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:30
Политика
Полковнику Ильину нашли место в петербургском главке
Полковника полиции Михаила Ильина вернули на должность заместителя начальника полиции по Ленобласти ГУ МВД России.
Обновлено в 05:19
Авто
Renault отзывает в России около 19 тысяч автомобилей
Обновлено в 05:53
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина предложила странам ЕС арендовать треть ее газохранилищ. Об этом сообщается на сайте компании "Укртрансгаз".
Обновлено вчера в 14:07
Спорт
РУСАДА уволило абсолютно всех инспекторов допинг-контроля
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что в процессе преобразования организация уволила абсолютно всех инспекторов допинг-контроля.
Обновлено в 07:00
Общество
Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах
Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты.
Обновлено в 03:19
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Гаджеты
Apple представила виртуальную кредитную карту Apple Card
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована вдова Караченцова
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Политика
В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме
Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:48
Футбол
Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока
Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Политика
На Украине бандеровцев приравняли к ветеранам войны
На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий членов националистических организаций, в том числе запрещенной в России украинской повстанческой армии (УПА).
Обновлено в 06:20
Кино
Блокбастер «Мстители: Финал» станет самым длинным в истории Marvel
Фильм «Мстители: Финал» может стать самым длинным в истории Marvel и одним из самых длинных современных блокбастеров.
Обновлено в 05:03
Культура
Дима Билан на костылях получил звание Заслуженного артиста РФ
Певец Дима Билан получил звание «Заслуженного артиста РФ» из рук министра культуры РФ Владимира Мединского.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
«Мемориал» признал аспиранта МГУ Азата Мифтахова политзаключенным
Правозащитный центр «Мемориал» считает аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова политическим заключенным.
Обновлено в 06:14
Политика
В администрации Порошенко потеряли секретный документ
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.
Обновлено в 06:23
Политика
В МВД предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилем
В Министерстве внутренних дел предложили лишать наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено в 04:41
Политика
Гражданам РФ могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
В США смоделировали военное столкновение России и НАТО в Европе
Центр стратегических и бюджетных оценок США смоделировал начало войны между Россией и НАТО в Европе.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Испытания нового крыла МС-21 завершились
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о завершении испытаний нового крыла для самолета МС-21. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Польше столкнулись три военных грузовика США
Три военные грузовые машины армии США столкнулись на автодороге на юге Польши в Малопольском воеводстве.
Обновлено в 05:34
Игры
Sony запустит свое шоу о новинках для PlayStation
Шоу запустят в прямом эфире на YouTube, Twitch, Facebook и Twitter.
Обновлено 23 марта в 21:00
Экономика
Россиянам пообещали доплаты к пенсиям
Речь идет об указе президента России Владимира Путина, который поручил довести пенсии всех россиян до уровня, который бы соответствовал прожиточному минимуму по региону.
Обновлено в 06:13
Общество
Яровая предложила смягчить наказание для несовершеннолетних за нетяжкие преступления
Воспитательные меры станут основными при назначении наказания несовершеннолетним, впервые совершившим преступления небольшой тяжести.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Обыски проводятся в театре «ФЭСТ» в Мытищах
В свою очередь источник ТАСС в администрации города отметил, что незадолго до обысков в театре проводилась проверка с участием Контрольно-счетной палаты городского округа Мытищи.
Обновлено в 04:14