Экономика
Adindex.ruЧистая прибыль «Газпром-медиа» упала из-за снижения рекламных доходов
Издательская деятельность принесла компании 425 млн руб. (-2,8%) в первом полугодии и 199 млн руб. (-5,7%) во втором квартале 2019 г. Прочие доходы медиахолдинга составили 2,1 млрд руб. в январе — июне, что на 16,7% больше, чем годом ранее.
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Рекламные доходы «Газпром-медиа» (ГПМ) в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 6%, до 33,2 млрд руб., говорится в отчетности Газпромбанка, опубликованной 29 августа.Коммерсантъвчера в 14:43
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Чистая прибыль «Газпром-медиа» упала на 26% из-за сокращения доходов ТВ-рекламы
Ведомостивчера в 15:04
Чистая прибыль «Газпром-медиа» за первое полугодие снизилась на четверть
Rambler News Serviceвчера в 14:16
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Происшествия
В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
РИА Новости 01:43
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК вчера в 20:16
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Российские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов
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Вестник Кавказа вчера в 13:05
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Газета.Ru 02:03
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
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Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
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Директор NASA назвал Плутон планетой
Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что в агентстве до сих пор считают Плутон полноценной планетой.
ITZine.ru 28 августа в 07:17
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 19:42
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ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12
Политика
Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией
Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Политика
Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома
Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.
РБК 02:29
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Волейбол
Евгения Старцева: «Рано говорить, какие мы классные. Это еще не плей-офф»
Связующая сборной России Евгения Старцева попросила не переоценивать результат команды, которая вышла в 1/8 финала чемпионата Европы, а также оценила результат игры против Словакии (3:0). — Тьфу-тьфу, вот что хочется сказать, — улыбнулась в микст-зоне Евгения Старцева.
Спорт-Экспресс вчера в 11:38
Кино
Бриенна Тарт из «Игры престолов» рассказала об интимной сцене с Джейме
РЕН ТВ вчера в 20:00
Спорт
В реке Енисей утонул чемпион мира по плаванию в холодной воде
В реке Енисей в ходе тренировки утонул чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде.
Pravda.Ru 02:48
Политика
Британия дала ЕС обещание по Brexit
Евросоюзу следует осознать, что Великобритания в любом случае покинет сообщество в конце октября 2019 года, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, прибывший на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.
Взгляд.ру 02:53
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Здоровье
В Роскачестве рассказали, чем опасны картошка фри и чипсы
В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе - акриламид, отмечают эксперты Роскачества.
Российская газета 01:00
Здоровье
Новые медицинские специальности появятся в России
В России в ближайшее время могут появиться две новые медицинские специальности: IT-менеджер здоровья и дизайнер-архитектор человеческого тела, сообщает News.ru.
Псковское агентство информации вчера в 14:26
Происшествия
В Купчино водитель легковушки сбил семилетнюю девочку
В правоохранительных органах сообщили, что водитель Nissan сбил семилетнюю девочку во дворе дома.
Ivbg.ru вчера в 23:58
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.
Ведомости вчера в 17:34
Хоккей
Артемий Панарин: из-за водки чуть не закончил с хоккеем
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, подписавший рекордный для россиянина контракт в НХЛ (81,5 миллиона долларов за семь лет), дает большое интервью Владимиру Морозову — о главном трансфере в карьере, сумасшедшем предложении СКА, инвестиционной стратегии, вере в биткоин, бедном детстве, помощи старикам и любимой женщине.
РИА Новости 01:00
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Интернет
YouTube Premium станет бесплатным
В компании решили, что сервис YouTube Premium самоокупится за счет доходов от рекламы внутри видеороликов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times.
Взгляд.ру вчера в 13:37
Политика
Прокуратура Австрии сняла обвинения в злоупотреблении властью с экс-вице-канцлера Штрахе
Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции прекратила расследование в отношении бывшего вице-канцлера Австрии, экс-председателя правой Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его соратника Йоханна Гуденуса по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
ТАСС вчера в 14:58