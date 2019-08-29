Экономика

Adindex.ruAdindex.ruЧистая прибыль «Газпром-медиа» упала из-за снижения рекламных доходов

Издательская деятельность принесла компании 425 млн руб. (-2,8%) в первом полугодии и 199 млн руб. (-5,7%) во втором квартале 2019 г. Прочие доходы медиахолдинга составили 2,1 млрд руб. в январе — июне, что на 16,7% больше, чем годом ранее.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Рекламные доходы «Газпром-медиа» (ГПМ) в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 6%, до 33,2 млрд руб., говорится в отчетности
 Газпромбанка, опубликованной 29 августа.
Коммерсантъвчера в 14:43

Подробнее о событии

Рекламная выручка «Газпром-медиа» продолжает падать

Sostav.ru01:50

Рекламная выручка «Газпром-Медиа» во втором квартале упала на 7%

РБКвчера в 14:18

«Газпром-медиа» за первое полугодие 2019 года увеличил доходы до 46,5 млрд рублей

ПРАЙМвчера в 15:39

Чистая прибыль «Газпром-медиа» упала на 26% из-за сокращения доходов ТВ-рекламы

Ведомостивчера в 15:04

«Газпром-медиа» идет вслед за рынком

Коммерсантъвчера в 14:43

Чистая прибыль «Газпром-медиа» упала из-за снижения рекламных доходов

Adindex.ruвчера в 17:53

Чистая прибыль «Газпром-медиа» за первое полугодие снизилась на четверть

Rambler News Serviceвчера в 14:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:09, Вашингтон
Происшествия

В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ

РИА Новости 01:43
Армия и оружие

Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК вчера в 20:16
Происшествия

В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Газета.Ru 00:39
Футбол

Российские клубы узнали соперников в Лиге чемпионов

"Зенит" попал в группу G с "Бенфикой", "Лионом" и "РБ Лейпцигом".
Вестник Кавказа вчера в 13:05
Экономика

В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене

Как отметил Лоевский, большинство россиян считают, что бутылка качественного вина не может стоить дешевле 400-500 рублей.
Газета.Ru 02:03
Общество

В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря

В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

РИА Новости вчера в 21:25
Космос

Директор NASA назвал Плутон планетой

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что в агентстве до сих пор считают Плутон полноценной планетой.
ITZine.ru 28 августа в 07:17
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 19:42
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12
Политика

Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией

Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Политика

Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома

Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.
РБК 02:29
Экономика

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Происшествия

В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Волейбол

Евгения Старцева: «Рано говорить, какие мы классные. Это еще не плей-офф»

Связующая сборной России Евгения Старцева попросила не переоценивать результат команды, которая вышла в 1/8 финала чемпионата Европы, а также оценила результат игры против Словакии (3:0). — Тьфу-тьфу, вот что хочется сказать, — улыбнулась в микст-зоне Евгения Старцева.
Спорт-Экспресс вчера в 11:38
Кино

Бриенна Тарт из «Игры престолов» рассказала об интимной сцене с Джейме

РЕН ТВ вчера в 20:00
Спорт

В реке Енисей утонул чемпион мира по плаванию в холодной воде

В реке Енисей в ходе тренировки утонул чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде.
Pravda.Ru 02:48
Политика

Британия дала ЕС обещание по Brexit

Евросоюзу следует осознать, что Великобритания в любом случае покинет сообщество в конце октября 2019 года, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, прибывший на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.
Взгляд.ру 02:53
Политика

Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Здоровье

В Роскачестве рассказали, чем опасны картошка фри и чипсы

В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе - акриламид, отмечают эксперты Роскачества.
Российская газета 01:00
Здоровье

Новые медицинские специальности появятся в России

В России в ближайшее время могут появиться две новые медицинские специальности: IT-менеджер здоровья и дизайнер-архитектор человеческого тела, сообщает News.ru.
Псковское агентство информации вчера в 14:26
Происшествия

В Купчино водитель легковушки сбил семилетнюю девочку

В правоохранительных органах сообщили, что водитель Nissan сбил семилетнюю девочку во дворе дома.
Ivbg.ru вчера в 23:58
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Футбол

Дочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет

РБК 01:09
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Транспорт

Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.
Ведомости вчера в 17:34
Хоккей

Артемий Панарин: из-за водки чуть не закончил с хоккеем

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, подписавший рекордный для россиянина контракт в НХЛ (81,5 миллиона долларов за семь лет), дает большое интервью Владимиру Морозову — о главном трансфере в карьере, сумасшедшем предложении СКА, инвестиционной стратегии, вере в биткоин, бедном детстве, помощи старикам и любимой женщине.
РИА Новости 01:00
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Интернет

YouTube Premium станет бесплатным

В компании решили, что сервис YouTube Premium самоокупится за счет доходов от рекламы внутри видеороликов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times.
Взгляд.ру вчера в 13:37
Политика

Прокуратура Австрии сняла обвинения в злоупотреблении властью с экс-вице-канцлера Штрахе

Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции прекратила расследование в отношении бывшего вице-канцлера Австрии, экс-председателя правой Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его соратника Йоханна Гуденуса по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
ТАСС вчера в 14:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное