с чего всё началось

Издательская деятельность принесла компании 425 млн руб. (-2,8%) в первом полугодии и 199 млн руб. (-5,7%) во втором квартале 2019 г. Прочие доходы медиахолдинга составили 2,1 млрд руб. в январе — июне, что на 16,7% больше, чем годом ранее.

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