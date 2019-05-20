Экономика
Чистая прибыль ГК «Обувь России» по МСФО выросла за квартал в 2,6 разаФинмаркет 03:12
"EBITDA увеличилась на 77,5%, чистая прибыль выросла в 2,6 раза, что стало возможным благодаря релокации части магазинов в более проходимые места, снижению затрат на аренду и существенному росту сопоставимых выдач денежных займов - на 26,3% и, как результат, процентному доходу по данному направлению", - приводит компания слова директора ГК Антона Титова.
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