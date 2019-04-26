Авто
Чистая прибыль Ford Motor упала в I квартале более чем на третьРосбалт 05:20
Чистая прибыль американского автоконцерна Ford Motor Co. снизилась по итогам I квартала 2-19 года на 34% в годовом сопоставлении до $1,146 млрд.
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:23
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам войны в 10 тысяч рублей
Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 000 рублей участникам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:17
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»
Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
Обновлено в 04:54
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Культура
Умер актёр из «Крутого Уокера» Кен Керчевал
Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи
В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 03:40
Политика
«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне
"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
Обновлено вчера в 22:19
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 02:20
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Здоровье
Милонов предложил предупреждать об опасности бургеров
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил размещать на коробках с бургерами предупреждения об опасности по аналогии с сигаретами.
Обновлено в 05:26
Авто
«Ока» вошла в список самых популярных в России малолитражек
Обновлено в 02:20
Футбол
Самый издевательский пенальти сезона забит в чемпионате Австралии
Хавбек клуба «Брисбен Роар» Эрик Ботеак в поединке чемпионата Австралии против команды «Аделаида Юнайтед» реализовал пенальти в очень необычном стиле.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Первое дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд
Первое уголовное дело о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» (Кемерово) поступило в суд для рассмотрения по существу.
Обновлено в 04:23
Экономика
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Автоспорт
Первая тренировка в Баку отменена
Обновлено в 05:33
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Политика
Текслер отправил в отставку вице-губернатора Тефтелева
Чиновник освобожден от должности сегодняшним числом Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя главы региона Евгения Тефтелева.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Корабли ЧФ на учениях разбомбили подлодку «противника»
Обновлено в 05:40
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину
Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
Обновлено в 04:11
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Политика
Небензя пообещал показать постпреду ФРГ при ООН учебник МГИМО
В ответ российский постпред поинтересовался, как Хойсген смог достать российский дипломатический учебник.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Экономика
Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в 1-м квартале выросла на треть
Показатель EBITDA увеличился 21,6% - до 11,465 млрд руб. Выручка снизилась на 4%, составив 37,441 млрд руб.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева снялась обнаженной
Актриса поделилась эффектным снимком, где она позирует на фоне поля тюльпанов.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»
Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.
Обновлено в 02:04
Политика
Макрон предложил исключить несколько стран из Шенгенской зоны
Эмманюэль Макрон, президент Франции, предложил реформировать Шенгенскую зону, потому что предполагает, что соглашение по пространству, существующее на данный момент, не работает.
Обновлено вчера в 22:17