Чистая прибыль Facebook в 2018 году увеличилась на 39%DP.RU 02:04

В 2018 году чистая прибыль Facebook составила $22,112 млрд, что на 39% больше показателя за 2017 год. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Выручка соцсети за год выросла на 37%, до $55,838 млрд.

Чистая прибыль Facebook в 2018 году увеличилась на 39%

Авто Губернатор Самарской области купил новую Lada Vesta Sport Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приобрёл новый автомобиль Lada Vesta Sport, поступивший в продажу в четверг, 31 января.

Политика Путин: на Украине реализуется не имеющий отношения к вере проект Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине в настоящее время реализуется не имеющий отношения к вере фальшивый проект.

Политика Европарламент поддержал Хуана Гуайдо Европарламент принял резолюцию, в которой призывает страны ЕС и главу европейской дипломатии Федерику Могерини признать Хуана Гуайдо лидером Венесуэлы до тех пор, пока в ней не пройдут «свободные и прозрачные» президентские выборы.

Политика ЕСПЧ обязал Россию выплатить €10 млн за высылку грузин в 2006 году Шестнадцатью голосами «за» при одном «против» судьи Большой палаты Европейского суда по правам человека постановили, что Россия должна выплатить Грузии €10 млн.

Авто Новый внедорожник KIA Mohave почти готов Новинка, покрытая камуфляжем, очень напоминает внешностью дебютировавший на автосалоне в Детройте кроссовер Kia Telluride, но под маскировкой угадываются черты модели Mohave.

Происшествия У арестованного сенатора Арашукова изъяли сабли и золотые слитки При обысках в доме у сенатора Рауфа Арашукова, задержанного в среду, нашли холодное оружие, золотые слитки и наличные деньги.

Экономика У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард Глава «Газпрома» Алексей Миллер владеет квартирой в центре Санкт-Петербурга площадью 1396,3 квадратных метра и стоимостью не менее миллиарда рублей.

Происшествия В Москве задержали наркоманку, прославившуюся после скандальной статьи В Москве задержали наркоманку Анну Глазову, которая стала известна после статьи на ресурсе "Батенька, да вы трансформер", рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

Политика Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине Шоумен и актер Владимир Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Интернет Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента «Пульс» Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента.

Гаджеты Назван простой способ взломать iPhone по номеру телефона Проведя собственное исследование, Севим заметил, что любой зарегистрированный в iCloud пользователь может указать в сведениях чужой номер телефона и таким способом получить часть данных, связанных в системе с этим номером.

Авто Volkswagen показал концепт электрического пляжного багги В конце 1960-х годов в США начала набирать популярность тенденция снимать с Volkswagen Beetle некоторые детали экстерьера, чтобы превратить модель в багги.

Происшествия Однокурсники сенатора Арашукова не вспомнили его Выпускники Ставропольского государственного университета (ныне Северо-Кавказский федеральный университет) не вспомнили сенатора Рауфа Арашукова, который, согласно официальной биографии, окончил это учебное заведение в 2007 году и получил диплом по специальности «юрист».

Происшествия СК показал видео с подозреваемыми по делу Арашукова Следственный комитет России опубликовал на своем канале в YouTube видео с фигурантами дела о хищении природного газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. Как сообщает СК, советника гендиректора "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова допрашивают в качестве подозреваемого.

Экономика Банк России раздал обещания и предупреждения Регулятор ответил на многие вопросы, которых избегал ранее Сегодня на встрече с банкирами в подмосковному пансионате БОР глава ЦБ Эльвира Набиуллина сделала ряд важных заявлений по наболевшим вопросам для банковского сообщества.

Политика Роскомнадзор нашел нарушения у вещателя «Би-Би-Си» в России Роскомнадзор выявил нарушения в ходе внеплановой проверки российского вещателя телеканала BBC World News и проводит оценку их процессуального статуса, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Общество Московский суд оштрафовал требовавшего повысить зарплату уральца Тверской районный суд Москвы оштрафовал рабочего расположенного в Сухом Логу завода "ФОРЭС" Рустама Корелина за пикет на Красной площади.

Политика Мэром Махачкалы стал глава управы Басманного района Москвы Депутаты городского собрания Махачкалы в четверг избрали мэром города Салмана Дадаева, который ранее возглавлял управу Басманного района Москвы, передает корреспондент ТАСС.

Общество «Аэрофлот» возвращает алкогольные напитки на рейсах в эконом-классе Как ранее сообщали «Кубанские новости», группа «Аэрофлот» в 2018-2019 годах планирует ввести несколько платных сервисов для пассажиров с целью борьбы с растущими расходами компании.

Общество Власти Москвы не ждут перебоев с поставками продуктов Ранее в СМИ появилась информация о возможных перебоях с поставками продуктов в Москву, а также их удорожанием из-за изменений правил передвижения грузовых машин в Москве.

Общество В Москве назвали самые необычные имена для новорожденных в 2018 году Адель-Иллария и Виктория Луна вошли в список самых редких имен для новорождённых в Москве в 2018 году, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.