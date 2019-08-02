Экономика

Чистая прибыль «Энел Россия» в 1 полугодии по РСБУ выросла на 47,6%Finam.Ru 04:41

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Чистая прибыль "Энел Россия" в 1 полугодии 2019 года по РСБУ выросла на 47,6% - до 3,434 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.
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