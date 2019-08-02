Экономика

Чистая прибыль «Энел Россия» по РСБУ в I полугодии выросла в 1,5 разаРИА Новости 05:37

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Чистая прибыль электроэнергетической компании "Энел Россия" по РСБУ по итогам первого полугодия выросла на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,434 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
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