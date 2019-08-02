Экономика
Чистая прибыль «Энел Россия» по РСБУ в I полугодии выросла в 1,5 разаРИА Новости 05:37
Чистая прибыль электроэнергетической компании "Энел Россия" по РСБУ по итогам первого полугодия выросла на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,434 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:38, Ашберн
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В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Политика
Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке
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Происшествия
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Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
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В Бангкоке произошло шесть взрывов
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Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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В Госдуме отметили цинизм США в сломе ДРСМД
В Госдуме считают цинизмом попытки США взвалить вину на Россию за слом ДРСМД, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Челябинске в контактном зоопарке растерзали животных
Контактный зоопарк «Райский уголок», расположенный в городском саду имени Пушкина в Челябинске, подвергся нападению.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Космос
Трехмерная карта звезд показывает искривленную форму Млечного Пути
Новая трехмерная карта обеспечивает более четкое изображение искаженной структуры диска Млечного пути благодаря измерениям особых звезд, называемых цефеидами.
Обновлено в 05:13
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Подписчики YouTube Premium наконец-то получат возможность скачивать видео с площадки в разрешении 1080р.
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Армия и оружие
Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе
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В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
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Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Новый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» поступит на вооружение в 2020 году
Обновлено в 08:30
Происшествия
Авария на трассе М5 под Челябинском, есть погибший
В Челябинской области на 1759 километре федеральной трассы М5 столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Обновлено в 07:05