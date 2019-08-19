Экономика
Чистая прибыль «Дома.РФ» по МСФО в первом полугодии выросла на 78%Коммерсантъ 03:31
Чистая прибыль «Дома.РФ» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года увеличилась на 78,4%, до 10,2 млрд руб.
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У вокзала откроется новый фуд-молл Владельцы "Киевской площади" Год Нисанов и Зарах Илиев решили тиражировать в Москве формат фуд-молла "Депо", открытого весной этого года в районе Белорусского вокзала.
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Общество
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Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
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Космос
Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз»
Напомним, 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09".
Обновлено в 07:17
Происшествия
Двенадцатилетняя россиянка захлебнулась в бассейне в Турции
Двенадцатилетняя россиянка захлебнулась в бассейне на турецком курорте.
Обновлено в 19:46
Политика
Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму из-за спора с Россией
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима.
Обновлено в 18:15
Авто
Преемник Lamborghini Aventador получит эволюционный дизайн
Дизайнеры попытались скрасить длительное ожидание появления новой модели своими рендерами. Будущее Lamborghini Aventador неясно.
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Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
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Здоровье
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Даннет Глитц из Южной Дакоты не догадывалась о том, что скоро станет матерью, пока не обратилась к врачу по поводу камней в почках.
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Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Гаджеты
29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV
Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено в 11:36
Политика
Бахрейн присоединился к коалиции США в Персидском заливе
Бахрейн присоединится к коалиции под эгидой США по обеспечению безопасности морских путей в районе Персидского залива, цитирует бахрейнское агентство BNA заявление короля Хамада ибн Исы Аль Халифы.
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Футбол
Гус Тил: «В перерыве Кононов был немного зол»
В перерыве Кононов был немного зол, потому что забросы — не наш стиль.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Политика
Олег Буров избран новым мэром Риги
Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено в 15:28
Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48