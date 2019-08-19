Экономика
Чистая прибыль «Дома.РФ» по МСФО в первом полугодии выросла на 78%Коммерсантъ 03:31
Чистая прибыль «Дома.РФ» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года увеличилась на 78,4%, до 10,2 млрд руб.
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Культура
Боярский стал наставником в шоу «Голос»
Обновлено в 04:53
Политика
Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Саре показалось, что экипаж отнёсся к ней без должного почитания. В Киеве супруга Нетаньяху тоже сумела «отличиться».
Обновлено в 05:32
Авто
Nissan показал новый Juke на официальных фото
Через две недели Nissan представит миру новое поколение кроссовера Juke, который десять лет назад стал практически родоначальником сегмента B-SUV.
Обновлено в 08:17
Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено 17 августа в 15:52
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения со 128 тыс. военных
Обновлено в 17:54
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено в 12:06
Происшествия
«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри
Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Обновлено в 16:23
Футбол
Нереализованный Погба пенальти оставил МЮ без победы в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильных
Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 04:02
Футбол
Федун отреагировал на победу «Спартака» над ЦСКА
Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил болельщиков красно-белых с победой в матче 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1). — Всех с победой, кто за «Спартак», — приводит слова Федуна корреспондент «Матч ТВ» Алексей Ковалев.
Обновлено в 15:35
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено в 17:00
Космос
В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия
Пропавшую пятилетнюю девочку ищут в Нижегородской области
Обновлено вчера в 14:57
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Космос
NASA хочет видеть над Марсом только американский флаг
Обновлено в 09:19
Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Культура
Теодор Курентзис поставил условия проведения Дягилевского фестиваля
Теодор Курентзис официально покидает пост художественного руководителя пермского оперного 21-го августа.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Саратове задержали мужчину, отравившего крысиным ядом конфеты
Полиция Саратова задержала мужчину, который обсыпал прилавок с конфетами крысиным ядом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:47
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено в 10:17
Политика
Путин заявил, что альтернативы «нормандскому формату» не существует
Альтернативы «нормандскому формату» не существует, заявил президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 12:01
Происшествия
ЧП под Петербургом: водитель сбил ребенка и скрылся
В понедельник, 19 августа, вечером в Ленинградской области на автодороге Городец – Копорье водитель автомашины Volkswagen Passat насмерть сбил ехавшую на велосипеде девочку и скрылся.
Обновлено в 17:31
Здоровье
В России увеличилось количество больных гастритом
За последние пять лет в России на 7% выросло количество людей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено в 04:06
Политика
Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью
В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.
Обновлено в 06:47
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой
Обновлено в 07:40
Политика
Джонсон предложил ЕС альтернативу «бэкстопу» после Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Евросоюзу в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать и ввести альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Соединенного Королевства из ЕС, свои предложения британский премьер-министр изложил в письме главе Европейского совета Дональду Туску.
Обновлено в 17:48