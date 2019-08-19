Экономика
Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО в I полугодии выросла на 78%РИА Новости 02:54
Чистая прибыль "Дом.РФ" по МСФО по результатам I полугодия 2019 года выросла на 78,4% - до 10,2 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании. "Рентабельность собственных средств достигла 14,8% по сравнению с 11% за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
Армия и оружие
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
Обновлено в 03:59
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Бывший охранник Путина живет в доме за 500 млн рублей
Оценочная стоимость особняка площадью 750 кв. метров в закрытом элитном поселке «Речное» составляет от 370 до 500 млн рублей, при том, что официальные доходы самого Климентьева и его супруги Ирины за последние пять лет не достигли и 80 млн рублей.
Обновлено в 06:05
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Экономика
НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России
Семейный доход российского заемщика, комфортный для обслуживания среднего ипотечного кредита, составляет 75,6 тысячи рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 04:09
Происшествия
Под Ульяновском подросток убил свою семью
Как уточняет Mash, подросток оставил предсмертную записку, в которой заявил, что убьет себя и «заберет с собой» всю семью.
Обновлено вчера в 07:55
Армия и оружие
Почему на Аляске обеспокоены действиями России в Арктике
Действия России в Арктике ведут к «милитаризации» региона. Так считает сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.
Обновлено вчера в 01:01
Футбол
Тиль сравнил «Спартак» с «Барселоной»
Голландский футболист московского «Спартака» Гус Тиль назвал свой новый клуб русской «Барселоной».
Обновлено в 03:46
Происшествия
Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США
Обновлено вчера в 20:50
Путешествия
Армения стала самым популярным заграничным направлением среди россиян
Россияне для поездок за границу чаще всего выбирают Армению — второе лето подряд эта страна возглавляет топ-3 самых популярных зарубежных направлений.
Обновлено в 01:27
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Сын пары, 4-летний Александр, останется в Москве с матерью Катиной.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.
Обновлено в 05:50
Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября.
Обновлено в 04:35
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Обновлено вчера в 17:25
Технологии
Компания-резидент ОЭЗ Москвы поставила оборудование в 600 столичных школ
За 25 лет работы столичная компания "Научные развлечения" обеспечила своей продукцией 6 тысяч учреждений дошкольного образования и 25 тысяч школ по всей России и ближнему зарубежью.
Обновлено в 06:12
Космос
Рогозин ответил на шутку о «дырочке» в корабле «Союз»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин «подтвердил» наличие отверстия в космическом корабле «Союз МС», который готовят к старту на космодроме Байконур.
Обновлено в 06:07
Политика
СМИ сообщили о секретных переговорах США с окружением Мадуро
Власти Соединенных Штатов ведут секретные переговоры с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя администрации Белого дома.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Жена Мамаева стала жертвой аферистов
Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.
Обновлено в 05:49
Космос
😱 На Венере обнаружена жизнь, угрожающая человечеству!
Человечество давно, но безуспешно ищет своих «братьев по разуму».
Обновлено в 04:46
Происшествия
Перепутали имя и дату: появился скан освидетельствования Васильева, устроившего ДТП на Малышева
Обновлено в 02:35
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Футбол
«Бавария» арендовала у «Барселоны» Коутиньо за 8,5 млн евро
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филипп Коутиньо перешел в немецкую "Баварию" на правах аренды до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Технологии
SAP выпустила новую платформу для работы с данными
Компания SAP объявила о выпуске новой платформы для работы с данными SAP Data Intelligence.
Обновлено в 04:37