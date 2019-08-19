Чистая прибыль "Дом.РФ" по МСФО по результатам I полугодия 2019 года выросла на 78,4% - до 10,2 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании. "Рентабельность собственных средств достигла 14,8% по сравнению с 11% за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО в I полугодии выросла на 78%

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю свою семью В голосовых сообщениях к товарищу подросток говорил о своих планах и жаловался, что брат с сестрой его не любят, а мать постоянно гнобит и что он любит своих бабушку с дедушкой, но ему пришлось их убить, чтобы не расстраивать смертью остальных членов семьи.

Политика В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» России Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «страхи» России, которые обозначил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

Экономика В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.

Армия и оружие МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну "Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.

Экономика Чистая прибыль «Русагро» за первое полугодие 2019 года выросла на 43% Чистая прибыль "Русагро" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась с января по июнь 2019 года на 43% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 3,336 млрд рублей.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика В СП сообщили, что показатели программы по очистке Байкала могут быть не исполнены Минприроды России не смогло софинансировать на 1,84 млрд рублей бюджет Бурятии и Иркутской области в рамках нацпроекта "Экология" из-за несоблюдения плана кассовых выплат, по этой причине существует риск недостижения в 2019 г. целевого показателя по очистке Байкала.

Общество Составлен рейтинг самых тихих городов России Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.

Общество Минздрав предложил работодателям ввести физкульт-брейки Перерывы на физкультуру на рабочем месте предлагает ввести работодателям российский Минздрав.

Футбол «Спартак» в полном составе готовится к дерби с ЦСКА Московский «Спартак» в полном составе готовится к столичному дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономика Реальные доходы россиян снова упали В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.

Экономика Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%.

Энергетика Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики По информации, изложенной в письме вице-премьером, с 2012 года право доступа к разработке шельфа Арктики имеют только российские госкомпании с пятилетним опытом работы (то есть «Газпром» и «Роснефть»), которые получили 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, с обязательством пробурить 86 скважин за 20 лет.

Армия и оружие Две мониторинговые станции перестали передавать данные после взрыва под Архангельском Две станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали передавать данные через два дня после взрыва под Северодвинском, сообщил The Wall Street Journal исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Технологии YouTube меняет правила использования музыки в роликах YouTube вносит изменения в свою политику касательно авторских прав в плане музыки, используемой в видео.

Культура Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+» Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.