Экономика

Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО в I полугодии выросла на 78%РИА Новости 02:54

2 фото
Чистая прибыль "Дом.РФ" по МСФО по результатам I полугодия 2019 года выросла на 78,4% - до 10,2 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании. "Рентабельность собственных средств достигла 14,8% по сравнению с 11% за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эксперт: финансовые результаты ДОМ.РФ говорят об эффективности стратегии компании

ТАСС10:38

Чистая прибыль «Дома.РФ» по МСФО в первом полугодии выросла на 78%

Коммерсантъ03:31

Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО в I полугодии выросла на 78%

РИА Новости02:54

Чистая прибыль ДОМ.РФ за шесть месяцев 2019 года выросла на 78,4%

Интерфакс02:57

АО «КазТрансОйл» сообщает о финансовых результатах за 1 полугодие 2019 года

ADVIS.ru02:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Общество

В Исландии официально похоронили ледник

Обновлено в 08:45
Футбол

Бекао пожелал ЦСКА удачи в дерби со «Спартаком»

«Друзьям из ЦСКА — удачи в дерби сегодня», — написал Бекао. Бекао выступал в ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/19.
Обновлено в 10:24
Общество

Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках

Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.
Обновлено в 10:45
Общество

На российских таможнях начнут по-новому проверять багаж

С 19 августа в России вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

В Нижегородской области ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку

Обновлено в 02:22
Политика

Нетаньяху раскрыл цель визита на Украину

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в рамках стартующего сегодня визита на Украину планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским о создании зоны свободной торговли между государствами, а также обсудить пенсионное соглашение для переехавших на историческую родину граждан.
Обновлено вчера в 13:11
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге

Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Футбол

Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО

В Алексеевском районном суде (Белгородская область) 6 сентября рассмотрят ходатайства экс-нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении (УДО).
Обновлено в 08:01
Политика

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Космос

Рогозин осадил пошутившего о дыре в ракете «Союз» пользователя Twitter

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пошутил в ответ на язвительный комментарий пользователя Twitter о "дырочке" в ракете "Союз".
Обновлено в 10:31
Здоровье

Медики рассказали об опасности валидола и корвалола

Как отмечают медики, валидол опасен тем, что замещает в домашней аптечке нитроглицерин — действительно эффективное для сердечников лекарство.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

В Севастополь прибудет новый тральщик «Иван Антонов»

После принятия участия в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге тральщик направился в основной пункт базирования – Севастополь.
Обновлено в 07:45
Космос

В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем

Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия

Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков

Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.
Обновлено в 04:53
Политика

Путин прибыл во Францию с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин прибыл во Францию с рабочим визитом, сообщает "Россия 24".
Обновлено в 10:19
Театры

Труппе Волковского театра представили нового худрука

В понедельник, 19 августа, труппе Волковского театра представили нового художественного руководителя Сергея Пускепалиса.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Сирийские военные перекрыли линии снабжения террористов

Обновлено в 10:04
Происшествия

В Москве найдено тело несовершеннолетнего сына чиновницы

В Москве найдено тело сына влиятельной чиновницы из Владимирской области. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Севастополе мусоровоз спровоцировал ДТП с 15 машинами

Массовая авария произошла в Севастополе из-за неисправного мусоровоза. Предварительно, никто не пострадал. ДТП случилось на улице Шабалина.
Обновлено в 10:03
Политика

Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.
Обновлено вчера в 17:14
Общество

Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Культура

Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»

Обновлено в 05:56
Общество

В Германии аттракцион закрыли за сходство со свастикой

В Германии закрыли аттракцион "Полет орла" в парке развлечений в Леффингене из-за сходства с нацистской свастикой.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Беременная модель Эшли Грэм показала обнаженное фото

Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм на своей странице в Instagram продемонстрировала фанатам фрагмент своего обнаженного тела.
Обновлено в 08:58
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено вчера в 12:39
Политика

В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России

Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное