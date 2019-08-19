Чистая прибыль "Дом.РФ" по МСФО по результатам I полугодия 2019 года выросла на 78,4% - до 10,2 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании. "Рентабельность собственных средств достигла 14,8% по сравнению с 11% за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО в I полугодии выросла на 78%

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