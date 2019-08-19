Экономика
Чистая прибыль «Дом.РФ» по МСФО в I полугодии выросла на 78%РИА Новости 02:54
Чистая прибыль "Дом.РФ" по МСФО по результатам I полугодия 2019 года выросла на 78,4% - до 10,2 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании. "Рентабельность собственных средств достигла 14,8% по сравнению с 11% за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
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Политика
Иран предупредил США о серьезных последствиях в случае захвата танкера
Иран по дипломатическим каналам предупредил США о тяжелых последствиях, если они попытаются задержать танкер с иранской нефтью Adrian Darya, накануне освобожденный властями Гибралтара.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Из семьи погибшего в Красноярске младенца ранее забирали ребенка
Ранее глава Следкома Александр Бастрыкин взял под контроль дело об убийстве младенца в Красноярске.
Обновлено в 03:16
Общество
Радий Хабиров устроил подчиненным разнос за «безответственную работу»
Сегодня во время оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров устроил подчиненным разнос.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Резкое сокращение популяции диких мидий зафиксировали в Крыму
Фермеры, занимающиеся разведением мидий в Крыму, за год столкнулись с резким сокращением численности личинок, готовых к оседанию, то есть нересту.
Обновлено в 02:17
Культура
Первый канал раскрыл имена наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Наставниками второго сезона шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко»
Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Под Ульяновском подросток убил собственную семью из пяти человек
Подросток в Ульяновской области убил собственную семью из пяти человек и покончил с собой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено вчера в 06:12
Культура
Финал Фестиваля фейерверков в Братеево 18 августа 2019: прямая онлайн-трансляция
Обновлено вчера в 12:11
Армия и оружие
Сверхманевренные истребители Су-30СМ собрали в России для Беларуси
Первые истребители Су-30СМ, предназначенные для Военно-воздушных сил Беларуси, собраны в России на Иркутском авиастроительном заводе.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев
Обновлено в 02:42
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидающихся ливней
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Гаджеты
Представлены видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700
Базовая частота TUF Gaming X3 RX 5700 XT составляет 1650 МГц, повышенная – 1795 МГц, а максимальная –1905 МГц.
Обновлено в 02:40
Волейбол
Волейболист Спиридонов оскорбил фигуристку Туктамышеву, назвав чучелом
Волейболист уфимского «Урала» оскорбил петербургскую фигуристку Елизавету Туктамышеву.
Обновлено в 01:38
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Обновлено вчера в 17:25
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Экономика
Омские энергетики в первом полугодии уплатили на 19% налогов больше
Объём налоговых поступлений от предприятий по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в первом полугодии 2019 года составил 3,3 млрд рублей, что на 18,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Обновлено в 02:40
Общество
Минздрав предложил штрафовать за курение в рабочее время
Специалисты считают, что в борьбе с курением также помогут соревнования между сотрудниками компаний, специальные зоны для физических упражнений и тарелки с яблоками.
Обновлено 17 августа в 12:02
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
В США заподозрили Россию в сокрытии деталей взрыва под Архангельском
Две российские мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Сереводвинском в начале августа, пишет WSJ.
Обновлено вчера в 23:58
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Гаджеты
Xiaomi объявила дату презентации Redmi Note 8
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на своей странице в Weibo подтвердил, что следующая презентация бренда Redmi состоится уже на следующей неделе – 29 августа.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Наука
В Исландии сегодня откроют мемориальную доску растаявшему леднику
Исследователи решили почтить память 700-летнего Окйёкюдля. Он стал первой на острове жертвой изменения климата.
Обновлено вчера в 07:32
Политика
Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
Япония запустит спутники для уничтожения аппаратов противника
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
К коллекторам пришли за долгами
Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М. Б. А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.
Обновлено вчера в 18:14