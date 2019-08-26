ГК "Детский мир" (MOEX: DSKY), крупнейший в России розничный оператор торговли детскими товарами, объявил результаты по МСФО (IFRS) за II квартал и первое полугодие, завершившееся 30 июня 2019 г. Показатель скорректированная прибыль за период вырос на 14,2% год к году до 2,5 млрд руб. Прибыль за период без учета корректировок составила 2,2 млрд руб. (+ 14, 8 %), следует из отчета компании.

Чистая прибыль «Детского мира» по МСФО выросла за квартал и полугодие

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