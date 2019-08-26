Экономика
Чистая прибыль «Детского мира» по МСФО выросла за квартал и полугодиеВести.Финанс 02:44
ГК "Детский мир" (MOEX: DSKY), крупнейший в России розничный оператор торговли детскими товарами, объявил результаты по МСФО (IFRS) за II квартал и первое полугодие, завершившееся 30 июня 2019 г. Показатель скорректированная прибыль за период вырос на 14,2% год к году до 2,5 млрд руб. Прибыль за период без учета корректировок составила 2,2 млрд руб. (+ 14, 8 %), следует из отчета компании.
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«Детский мир» во II квартале увеличил чистую прибыль на 20,8% - выше прогноза
Интерфакс - Россия03:29
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
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