ГК "Детский мир" (MOEX: DSKY), крупнейший в России розничный оператор торговли детскими товарами, объявил результаты по МСФО (IFRS) за II квартал и первое полугодие, завершившееся 30 июня 2019 г. Показатель скорректированная прибыль за период вырос на 14,2% год к году до 2,5 млрд руб. Прибыль за период без учета корректировок составила 2,2 млрд руб. (+ 14, 8 %), следует из отчета компании.

Чистая прибыль «Детского мира» по МСФО выросла за квартал и полугодие

Армия и оружие Комсомольский Су-57 станет «звездой» авиасалона МАКС-2019 Российская промышленность представит на шоу новейшие разработки гражданской и военной авиации, включая Су-57 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.Гагарина.

Происшествия Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Общество Росстат: в России сократится дефицит мужчин Женское население превалирует над мужским во всех регионах России, кроме Чукотки: там на каждую тысячу мужчин приходится 956 женщин, а к 2036 году дам станет еще меньше – 813.

Космос На техобслуживание выведены два спутника «Глонасс» Спутник «Глонасс-М» под номером 742, запущенный на орбиту в 2011 году, направлен на техническое обслуживание, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (Роскосмос).

Музыка Игорь Крутой провел юбилейный творческий вечер на «Новой волне» в Сочи Игорь Крутой отпраздновал свой 65-летний юбилей творческим вечером на конкурсе "Новая волна" в Сочи, где спел со своей семьёй и получил орден Достык из рук казахстанского посла.

Экономика Путин обеспокоился низкими доходами россиян Президент Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что реальные доходы россиян растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат.

Политика Премьер Канады объяснил невозможность возвращения России в G8 После начала дискуссии о возможном возвращении России в G8 Канада уже высказывалась против этого.

Политика В Кремле оценили возможность возвращения России в G8 Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров, говоря о возможном возвращении формата «Большой восьмёрки», заявил, что жизнь уже «ушла далеко вперёд».

Политика Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены Грустно, что бразильские политики позволяют себе оскорбления в адрес главы другого государства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, комментируя нападки на себя со стороны властей Бразилии.

Экономика Телефонные мошенники изобрели новый способ хищения денег Телефонные мошенники начали выманивать у россиян деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков, пишет «Коммерсантъ».

Политика Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Политика Европейское космическое агентство откажется от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), заявил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.

Авто Aurus планирует открыть шоу-рум в Китае Российский премиум-бренд Aurus откроет собственный шоу-рум в Китае в 2020—2021 году.

Экономика «Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование "Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек.

Политика Трамп допустил встречу с Роухани Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани при "правильных обстоятельствах".

Армия и оружие Видео скрытой переброски атомных подлодок на Камчатке появилось в Сети Военные учения подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке сняли на видео.

Экономика Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.

Политика Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина) на высшем уровне состоится в сентябре.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Шоу-бизнес Жигунов про Заворотнюк: «Не верю, что Настя могла придумать себе рак» Сергея Жигунова и Анастасию Заворотнюк связывает не только работа над сериалом «Моя прекрасная няня», где они сыграли влюбленных, но и романтическое прошлое.

Здоровье В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.

Политика Медведев назвал условие для перехода на четырехдневную рабочую неделю Общество развивается, как и технологии, поэтому такие вопросы как сокращение рабочего времени, так называемый удаленный труд и гибкий график работы должны рассматриваться на будущее, указал Медведев.

Здоровье Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.

Общество Супруги из Британии нашли клад на ферме Жители графства Сомерсет в Великобритании нашли на ферме клад стоимостью около пяти миллионов фунтов стерлингов (более 400 миллионов рублей).