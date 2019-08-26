Экономика
Вести.ФинансЧистая прибыль «Детского мира» по МСФО выросла за квартал и полугодие
ГК "Детский мир" (MOEX: DSKY), крупнейший в России розничный оператор торговли детскими товарами, объявил результаты по МСФО (IFRS) за II квартал и первое полугодие, завершившееся 30 июня 2019 г. Показатель скорректированная прибыль за период вырос на 14,2% год к году до 2,5 млрд руб. Прибыль за период без учета корректировок составила 2,2 млрд руб. (+ 14, 8 %), следует из отчета компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Детский мир» во II квартале увеличил чистую прибыль на 20,8% - выше прогноза
Интерфакс - Россия03:29
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Гаджеты
Google анонсировал обновление Android на смартфонах
3 сентября владельцы смартфонов на базе Android смогут установить новую версию операционной системы. Об этом сообщает портал Phone Arena.
РЕН ТВ 09:44
Экономика
Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU 07:01
Футбол
Адебайор перешел в турецкий клуб «Кайсериспор»
35-летний Африканец перешел в этот клуб бесплатно, являясь свободным агентом. Стороны подписали контракт до 30 июня 2020 года.
Bookmaker-ratings.ru 15:48
Хоккей
Кудашов: Белов только начал набирать форму после травмы
Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Алексей Кудашов сообщил, что защитник Антон Белов только начал набирать форму после серьезной травмы.
РИА Новости 15:40
Футбол
Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»
Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости 14:14
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета 12:20
Авто
Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга
Компания Porsche обнародовала время круга предсерийного Taycan: электрокар проехал Нюрбургринг за 7 минут и 42 секунды.
Motor 11:20
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Происшествия
В Китае писатель Ян Хэнцзюнь обвинён в шпионаже
Китайско-австралийский писатель Ян Хэнцзюнь обвинён властями Китая в шпионаже, сообщает 27 августа 9News.
REGNUM 21:00
Экономика
«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»
«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Ведомости 06:28
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Футбол
Станислав Черчесов объяснил состав сборной России
Чемпионат 08:00
Политика
Американский сенатор заявил об отказе ему в российской визе
Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию.
Известия 20:30
Политика
В сенате США раскритиковали идею Трампа пригласить Путина в G7
Лидер меньшинства в американском сенате Чак Шумер раскритиковал идею президента США Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина для участия в саммите G7.
Известия 19:47
Шоу-бизнес
Коллеги Числова заявили, что он страдает алкоголизмом
54-летний Александр Числов является известным советским и российским актером.
Телепрограмма 11:33
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Технологии
Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов
В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Футбол
«Интер» разгромил «Лечче» на старте Серии А
ProstoProSport 16:42
Происшествия
В сирийской Латакии прогремел взрыв
В сирийской Латакии прогремел взрыв. ЧП произошло в районе ат-Табият, который находится на берегу Средиземного моря.
Вести.Ru 16:52
Общество
Можно потише: в Шереметьево хотят сократить число голосовых сообщений
В целом концепция предполагает сокращение количества голосовых сообщений в воздушных гаванях, что должно создать приемлемый уровень звукового фона, снизить стресс у пассажиров и создать комфортные условия для работы сотрудников.
Известия 17:02
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru 17:14
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости 20:26
Политика
40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии
Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.
Lenta.ru 19:15
Происшествия
Во Владивостоке из-за ливня на дорогу сошел сель
Сель сошел на улице Ладыгина во Владивостоке из-за мощного ливня, прошедшего минувшей ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.
ТАСС 19:46