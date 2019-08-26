ГК "Детский мир" (MOEX: DSKY), крупнейший в России розничный оператор торговли детскими товарами, объявил результаты по МСФО (IFRS) за II квартал и первое полугодие, завершившееся 30 июня 2019 г. Показатель скорректированная прибыль за период вырос на 14,2% год к году до 2,5 млрд руб. Прибыль за период без учета корректировок составила 2,2 млрд руб. (+ 14, 8 %), следует из отчета компании.

Чистая прибыль «Детского мира» по МСФО выросла за квартал и полугодие

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Гаджеты Google анонсировал обновление Android на смартфонах 3 сентября владельцы смартфонов на базе Android смогут установить новую версию операционной системы. Об этом сообщает портал Phone Arena.

Экономика Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.

Футбол Адебайор перешел в турецкий клуб «Кайсериспор» 35-летний Африканец перешел в этот клуб бесплатно, являясь свободным агентом. Стороны подписали контракт до 30 июня 2020 года.

Хоккей Кудашов: Белов только начал набирать форму после травмы Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Алексей Кудашов сообщил, что защитник Антон Белов только начал набирать форму после серьезной травмы.

Футбол Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар» Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».

Авто Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга Компания Porsche обнародовала время круга предсерийного Taycan: электрокар проехал Нюрбургринг за 7 минут и 42 секунды.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.

Происшествия В Китае писатель Ян Хэнцзюнь обвинён в шпионаже Китайско-австралийский писатель Ян Хэнцзюнь обвинён властями Китая в шпионаже, сообщает 27 августа 9News.

Экономика «Аэрофлот» может провести IPO «Победы» «Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Политика Американский сенатор заявил об отказе ему в российской визе Сенатор от Республиканской партии США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что ему было отказано в получении въездной визы в Россию.

Политика В сенате США раскритиковали идею Трампа пригласить Путина в G7 Лидер меньшинства в американском сенате Чак Шумер раскритиковал идею президента США Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина для участия в саммите G7.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Технологии Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.

Происшествия В сирийской Латакии прогремел взрыв В сирийской Латакии прогремел взрыв. ЧП произошло в районе ат-Табият, который находится на берегу Средиземного моря.

Общество Можно потише: в Шереметьево хотят сократить число голосовых сообщений В целом концепция предполагает сокращение количества голосовых сообщений в воздушных гаванях, что должно создать приемлемый уровень звукового фона, снизить стресс у пассажиров и создать комфортные условия для работы сотрудников.

Политика Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.

Происшествия Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.

Политика 40 тысяч украинцев трудоустроят в Чехии Крупнейшая квота выделена для Украины — до 40 тысяч человек в год. В 2019 году работу в республике получили 19,6 тысячи украинцев.